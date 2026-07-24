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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Refuerzan los controles policiales en el Cerro Perito Moreno durante las vacaciones de invierno

La Policía de Río Negro realizó un operativo preventivo en el centro de esquí de El Bolsón con controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes en los accesos y sectores de mayor circulación.
Por Redacción Red43

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En plena temporada de invierno y con un importante movimiento de turistas, la Policía de Río Negro desplegó un operativo preventivo en el Cerro Perito Moreno, en El Bolsón. Las tareas incluyeron controles de vehículos, identificación de personas y recorridas en distintos puntos del centro de esquí y su camino de acceso.

 

El procedimiento se llevó a cabo este jueves como parte del operativo invernal que se desarrolla en los principales destinos turísticos de la provincia.

 

Controles en el acceso al centro de esquí

Uno de los puntos donde se concentró el trabajo fue el acceso de Pampa del Ludden, uno de los ingresos al Cerro Perito Moreno.

 

 

Durante la jornada, efectivos policiales identificaron 15 vehículos y 27 personas, en el marco de controles preventivos vinculados al movimiento turístico propio de las vacaciones de invierno. Según se informó, estas tareas forman parte de un esquema de presencia permanente en sectores de alta circulación.

 

Patrullajes y presencia en el complejo

El operativo también incluyó recorridas en el estacionamiento y en otros espacios del centro de esquí, donde personal policial realizó tareas de prevención y asistencia para quienes llegaban al lugar.

 

En forma paralela, la Patrulla de Montaña efectuó patrullajes sobre el camino de acceso, las inmediaciones y distintos sectores del complejo para verificar que la jornada transcurriera sin inconvenientes.

 

 

El despliegue integra el operativo de invierno que la Policía de Río Negro mantiene en distintos puntos turísticos de la provincia.

 

 

O.P.

 

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