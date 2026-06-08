"Lunes otra vez": Arranca una nueva semana entre nubes y frío

El arranque de la semana traerá una postal de fines de otoño para la Comarca Andina. Después de un domingo fresco pero con varios momentos de sol, este lunes estará dominado por la nubosidad, temperaturas bajas durante la mañana y escaso movimiento de aire.

La jornada comenzará con registros cercanos a los 3° en gran parte de la Comarca y una sensación térmica acorde al ambiente frío típico de junio. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante casi todo el día.

Una mañana fría y con pocas chances de ver el sol

Las primeras horas del lunes estarán marcadas por temperaturas bajas y abundante nubosidad. Entre la madrugada y la mañana el termómetro se moverá entre los 3° y los 5°, mientras que el viento será prácticamente imperceptible.

La cobertura nubosa aumentará con el correr de las horas, lo que limitará la presencia de sol y mantendrá un ambiente fresco incluso durante el mediodía.

En sectores rurales y bajos de la Comarca Andina no se descartan heladas aisladas al amanecer, especialmente donde el cielo haya permitido una mayor pérdida de temperatura durante la noche anterior.

La tarde tendrá el momento más agradable del día

La temperatura alcanzará su valor más alto entre las primeras horas de la tarde, con máximas cercanas a los 11° o 12°.

Aun así, las nubes seguirán siendo protagonistas. El cielo se mantendrá cubierto o muy cubierto durante buena parte de la jornada, aunque sin señales de lluvia.

El viento continuará débil, con velocidades bajas y ráfagas mínimas.

Cierre de jornada fresco

Hacia la tarde noche la temperatura volverá a descender rápidamente. Los valores se ubicarán cerca de los 9° al atardecer y rondarán los 5° durante la noche.

La nubosidad continuará presente y las condiciones seguirán estables, sin precipitaciones previstas para el cierre de la jornada.

Cómo arranca la semana en la Comarca Andina

El lunes no traerá fenómenos para resaltar ni cambios bruscos, pero sí un escenario característico del final del otoño cordillerano: mañanas frías, poco viento, muchas nubes y temperaturas moderadas durante las horas centrales.

Para quienes comienzan las actividades después del fin de semana, la recomendación será salir bien abrigados temprano y aprovechar el período más confortable que se dará durante las primeras horas de la tarde.

O.P.