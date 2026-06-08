Tras los pasos de nuevas especies: CONICET explorará el mar de Chubut

Tras el éxito de la "estrella culona", un equipo de investigadores del CONICET ultima los detalles para llevar a cabo una nueva expedición al océano profundo denominada Talud Continental V. La travesía está prevista para principios de 2027, con posibilidades de adelantarse a febrero, y se realizará a bordo del buque Falkor del Schmidt Ocean Institute, marcando la continuidad de la campaña realizada recientemente frente a Mar del Plata, donde la aparición de especies particulares capturó la atención del público.

Los científicos recorrerán unos 600 kilómetros mar adentro frente a la costa de Chubut, concentrando sus esfuerzos en los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, dos regiones del Atlántico Sudoccidental que nunca han sido estudiadas desde el punto de vista biológico. El objetivo principal de la misión, que se extenderá por 23 días, es registrar la fauna profunda y alcanzar profundidades superiores a los 4 mil metros.

"Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Llegar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña", afirmó Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe científico de la expedición.

La campaña buscará comparar la distribución de la fauna a lo largo del talud continental argentino y producir información clave para la conservación y el manejo del mar argentino. Para la exploración se utilizará un vehículo operado remotamente capaz de filmar en alta definición y tomar muestras de precisión, y las inmersiones se transmitirán en vivo para el público y escuelas de todo el país.

EBW