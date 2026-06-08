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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta Verde en la Patagonia por la actividad del volcán Villarrica

Se registran pequeñas explosiones y aumento de gases en volcán trasandino. Expertos destacan la importancia de monitorear la dirección del viento hacia el territorio argentino.
Por Redacción Red43

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Las autoridades chilenas han intensificado la vigilancia sobre el volcán Villarrica, uno de los macizos más activos de Sudamérica, tras detectar un incremento en su actividad superficial en los últimos días. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) reportó episodios recurrentes de incandescencia en el cráter, detectados inicialmente el pasado 3 de junio, acompañados de una mayor emisión de gases.

 

Estado de situación: Alerta Verde

 

Pese a las señales observadas, el complejo volcánico se mantiene bajo Alerta Verde. Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), los indicadores actuales son:

 

Actividad contenida: Las explosiones registradas han sido de "baja energía" y permanecen confinadas estrictamente dentro del cráter.

 

Monitoreo constante: Se observa un aumento en la radiancia térmica y en las concentraciones de dióxido de azufre y carbono, aunque la sismicidad interna se mantiene en rangos estables.

 

Condiciones visibles: El pasado fin de semana, tras la apertura del cielo en la zona de Pucón, se pudo observar una fumarola persistente, lo que ha mantenido en alerta a los pobladores y a los organismos de protección civil de ambos lados de la cordillera.

 

¿Por qué preocupa en Argentina?

 

Aunque el Villarrica se encuentra en territorio chileno, su ubicación estratégica genera una vigilancia preventiva en la provincia de Neuquén y zonas aledañas de la Patagonia argentina. La principal preocupación radica en el factor climático: ante una eventual erupción, la dispersión de cenizas y material volcánico depende críticamente de la dirección de los vientos predominantes hacia el este.

 

Los expertos recuerdan que el Villarrica es un estratovolcán, caracterizado por su capacidad de generar lahares (flujos de barro volcánico por derretimiento de nieve) y la expulsión de material que puede alcanzar grandes distancias. Antecedentes como el enjambre sísmico de finales de 2023 y la erupción de 2015 mantienen a la comunidad científica en estado de observación permanente.

 

Coordinación regional

 

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) continúa coordinando acciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para asegurar una comunicación fluida. Por el momento, no hay indicios de una erupción inminente, pero las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante cualquier cambio en el reporte volcánico.

 

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