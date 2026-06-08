Estado de rutas: precaución por niebla y humedad en el tramo Esquel-Trevelin

En el marco del Plan Invernal, Vialidad Nacional actualizó el parte de rutas para la zona cordillerana. En el caso específico de la Ruta Nacional N° 259, en el tramo que une las localidades de Esquel y Trevelin, se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución.

Según el informe técnico, la calzada se encuentra húmeda y con presencia de sal en sectores críticos. Asimismo, se han registrado banquinas con humedad y bancos de niebla que generan visibilidad reducida en diversos sectores del trayecto.

Recomendaciones para el tránsito:

Presencia de animales sueltos: Se solicita circular con precaución ante la posible aparición de animales sobre la cinta asfáltica.

Condiciones climáticas: La presencia de viento, sumada a la niebla, exige una atención constante al volante.

Operativos de mantenimiento: Equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando activamente en la zona realizando tareas de distribución de sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de seguridad.

Para consultar el estado actualizado de todas las rutas nacionales en la provincia, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de Vialidad Nacional: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales