La escuela de equitación La Consentida realizó este fin de semana un torneo interno que marcó el cierre de la primera etapa de actividades de 2026.



La jornada reunió a estudiantes, docentes y familias ligadas al mundo ecuestre, antes de la pausa invernal que obligará a suspender las competencias durante julio y agosto.



La escuela, ubicada en el Callejón Viejo La Calera 136, a cinco kilómetros de Trevelin, ofrece formación desde la iniciación a la monta hasta disciplinas como el adiestramiento y el salto. El equipo está integrado por los profesores Leila Lamas, Celeste Quiroga y Francisco González.



Leila Lamas Castro, es amazona y docente en dicho espacio: “Tuvimos un concurso interno, que básicamente es para empezar a foguear a los más chicos, a que conozcan lo que es un concurso, a que se empiecen a mover un poco más con los caballos”, explicó.

La equitación no es solo subirse a un caballo: “Esto es un deporte de alto rendimiento que hacemos con los caballos, donde se busca formar binomios de jinetes y caballos. Es un deporte que se hace individual, pero en equipo con el animal”.



Leila participó junto a Atenea, su compañera: “Empecé a montar desde muy chica, siempre me gustaron los caballos, pero les tenía miedo hasta que una vez me subieron y ahí empecé. Conocimos a un profesor de equitación y a mis 8 años empecé a montar y actualmente estoy compitiendo desde los 15 años”.



La relación con el caballo es algo que crece y se fortalece con la diciplina: “Siento que mi caballo es mi otra mitad. Es indescriptible la sensación que da cuando uno conecta con su caballo. Para los que no lo conocen, es diferente a subirse un caballo, simplemente andar, o a montar recreativa”.



Si bien en la jornada Leila reconoció algunos errores y ansiedades, son parte del proceso y la continuidad del trabajo en adiestramiento: “Ella es nueva, es una yegua nueva, y la debuté hoy en la categoría. La primera vez ella respondió muy bien, y más que contenta y orgullosa de los resultados que tuvimos hoy”.



SL

