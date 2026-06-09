Se confirmaron las fechas para la próxima Expo Invierno en Esquel

Sonia Baliente confirmó que la edición de este año de la Expo Invierno ya tiene cronograma definido. El evento tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de julio en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Esquel.

Según adelantó Baliente, la organización se encuentra trabajando en la etapa de armado y gestión de las inscripciones. "Esperamos que para este fin de semana o el próximo podamos estar lanzando la convocatoria para los emprendedores, los artesanos y la parte gastronómica", señaló.

Asimismo, la referente confirmó que la invitación también se extenderá a la comunidad artística: "Por supuesto que también estará abierta la convocatoria para los artistas", agregó.

Se espera que en los próximos días la organización difunda los canales oficiales a través de los cuales los interesados podrán realizar su inscripción para participar del evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la producción y la cultura local durante el receso invernal.







M.G



