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09 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Se confirmaron las fechas para la próxima Expo Invierno en Esquel

Se confirmaron las jornadas del 16, 17, 18 y 19 de julio para el evento. La organización lanzará pronto las convocatorias para los sectores de artesanía, gastronomía y espectáculos.
Por Redacción Red43

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Sonia Baliente confirmó que la edición de este año de la Expo Invierno ya tiene cronograma definido. El evento tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de julio en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Esquel.

 

Según adelantó Baliente, la organización se encuentra trabajando en la etapa de armado y gestión de las inscripciones. "Esperamos que para este fin de semana o el próximo podamos estar lanzando la convocatoria para los emprendedores, los artesanos y la parte gastronómica", señaló.

 

Asimismo, la referente confirmó que la invitación también se extenderá a la comunidad artística: "Por supuesto que también estará abierta la convocatoria para los artistas", agregó.

 

Se espera que en los próximos días la organización difunda los canales oficiales a través de los cuales los interesados podrán realizar su inscripción para participar del evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la producción y la cultura local durante el receso invernal.



M.G

 

 

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