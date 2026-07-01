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Por Redacción Red43

Es policía, conducía borracho y volcó: le iniciaron sumario y lo echarían de la fuerza

Trabaja en la seccional primera de Comodoro Rivadavia y estaba de franco. El accidente lo protagonizó de madrugada. Chocó a un auto estacionado.
Por Redacción Red43

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La Seccional Primera de Policía inició actuaciones administrativas contra el efectivo que protagonizó un choque y posterior vuelco en la madrugada del lunes en pleno centro de la ciudad, mientras se encontraba de franco de servicio y presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. Podría ser separado del cargo y luego echado de la fuerza.

 

El siniestro se registró alrededor de las 6 sobre la calle Sarmiento, a la altura de 25 de Mayo, cuando el Volkswagen Bora que manejaba impactó contra un Peugeot 206 que estaba estacionado. Como consecuencia del fuerte golpe, el vehículo terminó volcado sobre su lateral izquierdo.

 

Las actuaciones internas fueron impulsadas luego de que las autoridades policiales tomaran conocimiento de que el conductor circulaba en presunto estado de ebriedad.

 

Tras el impacto, el efectivo logró salir por sus propios medios del automóvil. En el lugar ya trabajaban integrantes de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, quienes acudieron para brindar asistencia. Posteriormente fue trasladado al hospital debido a los traumatismos sufridos. El choque también provocó importantes daños materiales. El Peugeot 206 presentó destrozos en la parte delantera y en el sector trasero izquierdo.

 

 

 

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