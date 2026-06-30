Para todos los gustos: llevaban mil kilos de carne faenada de ñandú, caballo y guanaco en una camioneta sin papeles

En un operativo de control llevado a cabo en la Ruta Nacional 25, cerca de la ciudad de Trelew, agentes de la Policía del Chubut detectaron cerca de 1.000 kilos de carne faenada sin ninguna documentación que certificara su procedencia. Según informaron las autoridades locales, las piezas descubiertas y decomisadas por los efectivos policiales provenían de guanacos, ñandúes y equinos.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del lunes a la altura del lugar conocido como Bajada de Mangini, donde habitualmente se realizan controles policiales, entre Trelew y la localidad de Gaiman.

Además de la tonelada de carne de caballo, guanaco y ñandú, los ocupantes de la camioneta llevaban un arma de fuego y diversos elementos vinculados a la actividad de caza.

Un llamado telefónico recibido en la guardia de la Comisaría de Gaiman alertó a la Policía sobre la presencia de una camioneta Chevrolet detenida al costado de la Ruta 25, con tres ocupantes.

Tras el alerta, una patrulla se dirigió al lugar. Al advertir la presencia del patrullero, la camioneta emprendió la marcha de inmediato, por lo que fue rápidamente interceptada para realizar un control.

En el procedimiento de identificación de los ocupantes, los policías detectaron un arma de fuego larga dentro del habitáculo, motivo por el cual hicieron descender a las tres personas que estaban en el vehículo: una mujer que, aparentemente, lo conducía, y dos hombres.

Después de eso, al requerir la documentación de la camioneta, comprobaron que la conductora no tenía ningún papel que la habilitara a circular: ni licencia de conducir, ni cédula de identificación del rodado ni seguro obligatorio vigente. Así, la inspección continuó por la caja de la camioneta, donde los policías hallaron una importante cantidad de piezas de animales faenados.

La situación continuó del mismo modo en lo respectivo a la documentación: los ocupantes no pudieron presentar permisos de caza ni papeles que los hubieran autorizado a llevar a cabo la actividad, por lo que se dio inmediata intervención a la Dirección de Fauna Silvestre.

Asimismo, se constató que las tres personas detenidas tenían domicilio en Trelew y uno de ellos -identificado como Héctor Javier M., de 52 años- poseía antecedentes penales y había cumplido condenas en distintos puntos del país. El vehículo fue trasladado a la dependencia policial, donde se realizó el conteo e inventario de las piezas de carne y otros elementos secuestrados.

En total se registraron 15 cuartos, 11 paletas, 16 lomos y 5 pulpas de guanaco, 8 cuartos, 6 paletas, 6 lomos, 3 costillares, un vacío y una pulpa de equino y 2 cuartos de ñandú, totalizando aproximadamente 1.000 kilos de carne.

A la vez, entre los objetos incautados por la Policía se encontraron -ademas del arma de fuego que ya había sido secuestrada en el procedimiento de control- cinco cuchillos carniceros, una chaira, un lazo de cuero, una mira telescópica marca Burris, una tenaza, un par de guantes y ocho vainas servidas.