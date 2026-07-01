Una banda cobraba coimas a los tours de compras a Bolivia: siete eran policías de la Federal

Siete efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) con asiento en Tucumán y dos civiles fueron detenidos en el marco de un procedimiento en el que se secuestraron más de $8.000.000. Las medidas son el resultado de una investigación de ocho meses que permitió desarticular una organización criminal que cobraba coimas a tours de compras que traían mercadería de contrabando desde Bolivia.

El operativo, denominado “Operación Prisma”, se concentró en un puesto de control ubicado sobre la ruta nacional 34, en cercanías de Rapelli, Tucumán. A través de intervenciones telefónicas, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) estableció que los colectivos de compras pagaban dinero en efectivo a los policías para asegurar el paso de la mercadería sin control, en un trayecto que unía Orán, en Salta, con Buenos Aires.

Con esos elementos, la justicia implementó técnicas especiales de investigación que incluyeron el uso de agentes encubiertos y la entrega controlada de dinero previamente marcado. De acuerdo con los investigadores, en al menos cuatro oportunidades se registraron pedidos de dinero en la ruta, por lo que los procedimientos se concretaron alrededor de las 5 de la mañana, logrando el secuestro del efectivo, ocho teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones.

La investigación también determinó que los uniformados cobraban montos fijos según el tipo de vehículo. Los colectivos de compras debían abonar más de $100.000, las camionetas 4x4 pagaban alrededor de $80.000, los vehículos utilitarios cerca de $50.000, mientras que los automóviles particulares debían entregar entre $30.000 y $40.000 para poder continuar su marcha.

Entre los detenidos se encuentra una oficial inspectora, señalada como la jefa del grupo, junto a seis suboficiales pertenecientes a la División Operativa de Tucumán y dos coordinadores de los tours de compras. La causa incluye imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando, mientras se espera que las declaraciones indagatorias comiencen entre el jueves y el viernes.