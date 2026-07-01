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La hicieron participar de un juego de cartas, le hicieron trampas y la violaron en manada: todos condenados

La joven tenía 17 años cuando ocurrió el hecho. Desconocía el juego, perdía siempre y la desnudaron. Después la llevaron a una habitación. Pagarán con 7 años de prisión 
Por Redacción Red43

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Siete hombres fueron condenados a siete años de prisión por la violación grupal de una joven de 17 años, ocurrida durante una reunión celebrada en una quinta de Médanosuna localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Luego de que se celebrara la última audiencia la semana pasada, la Justicia consideró a los acusados como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal.

 

El fiscal Marcelo Romero Jardín detalló los desafíos de una investigación compleja que culminó con la condena de siete hombres por abuso sexual con acceso carnal. La causa, iniciada por hechos de 2017, requirió el uso de una figura penal poco aplicada en delitos sexuales en el Departamento Judicial local.

 

En diálogo con La Brújula 24, Romero Jardín explicó que se optó por una teoría de caso basada en la coautoría funcional, una aproximación habitual en robos bancarios o delitos contra la propiedad, pero inédita en esta jurisdicción para abusos sexuales. Solo se registró un antecedente similar en Quilmes.

 

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2017 durante un cumpleaños en una quinta sobre la Ruta 22. La víctima, de 17 años, concurrió acompañada por una amiga. Según la acusación, los imputados propusieron un juego de cartas con prendas en el que la joven perdió repetidamente por desconocer las reglas.

 

Tras salir de un estanque como parte del juego, le ocultaron la ropa y la distribuyeron por el predio. Mientras la amiga intentaba ayudarla, la separaron del grupo y la condujeron a una habitación. Una vez dentro, cerraron la puerta, apagaron la luz y se produjo el abuso, con participación de al menos dos personas del grupo.

 

La intervención de la amiga, quien golpeó la puerta y amenazó con llamar a la policía ante los gritos, interrumpió la situación. La denuncia se radicó recién en 2020, lo que implicó mayores dificultades por el paso del tiempo y la posterior pandemia.

 

Inicialmente a cargo de la doctora Marina Lara, la causa enfrentó un conflicto de competencia con la Fiscalía de Menores que se resolvió en 2023. Fue entonces cuando Romero Jardín asumió y decidió llevar el caso a juicio oral.

 

“Durante mucho tiempo este tipo de hechos quedaban impunes porque se consideraba que el delito sexual era de propia mano”, señaló el fiscal. Agregó que cambios en la redacción del Código Penal y en la apreciación de la prueba por parte de los jueces permitieron dejar de lado estereotipos de género.

 

En el juicio, destacó la importancia de la inmediatez para evaluar no solo las declaraciones verbales sino también el lenguaje corporal. La testigo clave fue la amiga que intervino en el momento de los hechos, complementada con la declaración de la víctima y pericias psicológicas que acreditaron estrés postraumático.

 

La sentencia condenó a siete imputados mayores de edad a siete años de prisión por abuso sexual con acceso carnal bajo la figura de coautoría. Tres acusados restantes, menores al momento del hecho, serán juzgados en agosto en el fuero de Menores.

 

La Fiscalía solicitó la detención inmediata de los condenados, pero el juez Hugo Adrián De Rosa dispuso mantener las medidas cautelares hasta que la sentencia quede firme, tras la vía recursiva.

 

 

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