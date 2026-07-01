El Gobierno aplicó una suba parcial de impuestos y vuelven a aumentar los combustibles

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, una medida que tiene impacto en los precios de la nafta y el gasoil a partir de julio.

La decisión fue publicada a través del Decreto 562/2026 y mantiene el esquema aplicado en los últimos meses, mediante el cual el Ejecutivo distribuye en distintas etapas los aumentos tributarios para evitar incrementos más fuertes en los surtidores.

Según la normativa, durante julio se aplicará únicamente una parte del ajuste previsto, mientras que el remanente comenzará a regir desde el 1 de agosto.

Cómo impacta la suba en la nafta y el gasoil

En el caso de las naftas, la actualización incorpora un incremento de $21,192 por litro correspondiente al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y otros $1,298 por el impuesto al dióxido de carbono.

Para el gasoil, el aumento incluye $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 vinculados al tratamiento diferencial y $2,161 por el tributo al dióxido de carbono.

En términos prácticos, la actualización representa una suba cercana a los $22 por litro de nafta y a los $31 por litro de gasoil, aunque el traslado final a los surtidores dependerá de la política comercial que adopten las petroleras en cada mercado.

Por qué el Gobierno decidió escalonar los aumentos

La medida forma parte de la estrategia oficial para administrar el impacto de las actualizaciones impositivas sobre la inflación y los costos de transporte.

Los impuestos a los combustibles se actualizan en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor, según lo establecido por la Ley 23.966.

Efecto sobre el transporte y la actividad económica

El precio del combustible tiene incidencia directa sobre el transporte de cargas, la distribución de mercaderías y la actividad productiva en todo el país.

El impacto suele ser mayor en provincias alejadas de los principales centros de consumo, donde gran parte de la producción depende del traslado terrestre de largas distancias.

Por ese motivo, cualquier variación en el valor del gasoil termina repercutiendo sobre los costos logísticos, la actividad agropecuaria, la industria y el comercio.

El cronograma oficial prevé completar la actualización pendiente desde el 1 de agosto, aunque el Ejecutivo conserva la posibilidad de volver a modificar ese esquema si decide continuar con la aplicación gradual de los aumentos.

O.P.