No pudieron hacer el viaje de egresados por la pandemia y ahora deben devolverle 1,5 millones

Un reclamo por un viaje de egresados que se suspendió llegó a su fin luego de un acuerdo en el Juzgado de Paz de Cipolletti. El conflicto comenzó porque la empresa contratada se negaba a devolver los fondos tras la cancelación del servicio, lo que obligó a los afectados a iniciar acciones legales por los derechos del consumidor.

El problema judicial se originó por un contrato firmado con una firma de turismo estudiantil. Según la denuncia, las familias habían pagado un total de 650 dólares en tres cuotas. Sin embargo, el viaje nunca se pudo realizar debido a las restricciones sanitarias durante la pandemia. Al ver que el viaje no se hacía, los clientes pidieron el reembolso, pero la empresa rechazó los pedidos particulares y tampoco dio respuestas ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Cuando el caso llegó a la Justicia, el punto de discusión más importante fue el tipo de moneda para el reembolso. La empresa Patagonia Pro S.A. reconoció que no había devuelto el dinero, pero argumentó que no se ponían de acuerdo en si correspondía pagar en dólares o en pesos, ni qué cotización usar para hacer el cálculo. Finalmente, la firma aceptó el reclamo y presentó una propuesta para cerrar el caso.

Para destrabar la situación, el juzgado armó una audiencia de conciliación el pasado 25 de junio. En esa reunión, los damnificados y los representantes de la empresa dialogaron y lograron un acuerdo donde la firma ofreció una suma fija de dinero para terminar con el conflicto.

Poco después, la jueza de Paz revisó el convenio y determinó que era justo para las dos partes, ya que cumplía con todos los requisitos que exige la ley.

Con este aval judicial, el juzgado cerró el expediente con fuerza de sentencia. Esto significa que la empresa Patagonia Pro S.A. tiene la obligación legal de pagar la suma exacta de 1.484.243,84 pesos, teniendo como fecha límite el próximo 7 de julio para realizar el depósito.