Dos jóvenes con tres puñaladas tras el ataque de una patota que lideraba la ex pareja de una de ellas

Un violento episodio registrado el domingo por la noche en el barrio Villa Ceferino de Neuquén dejó a dos jóvenes internadas en estado crítico. Las víctimas, identificadas como Belén (20 años) y Eluney (17), sufrieron graves heridas de arma blanca y debieron ser operadas de urgencia en el Hospital Heller, donde permanecen con pronóstico reservado.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, el conflicto se originó en una cancha de fútbol del barrio. Allí se presentó la expareja de Belén con la intención de hablar con ella, tras haber finalizado la relación semanas atrás. Ante el rechazo de la joven, la situación comenzó a tornarse violenta cuando se sumó un grupo de personas que portaba cuchillos y elementos cortantes.

Para evitar mayores inconvenientes, las jóvenes y sus acompañantes se retiraron del lugar y caminaron hacia una parada de colectivos ubicada cerca del cementerio. Sin embargo, antes de poder subir al transporte, fueron interceptadas y rodeadas por los agresores, quedándose sin posibilidad de escapar.

Según el relato de los allegados, Belén fue tomada del cabello mientras sostenía en brazos a una niña pequeña. Luego de lograr poner a resguardo a los menores que estaban presentes en el lugar, las dos jóvenes fueron derribadas al suelo y atacadas con saña. Cada una recibió tres puñaladas en la zona del torso y la cintura, sufriendo heridas que comprometieron sus pulmones.

Automovilistas que pasaban por la zona detuvieron su marcha para asistir a las víctimas y las trasladaron de forma inmediata al Hospital Heller. En el centro asistencial, los médicos constataron la gravedad del cuadro; incluso una de las jóvenes no se había dado cuenta de una de las heridas hasta que fue evaluada por los profesionales. Debido a la complejidad de las lesiones, ambas ingresaron de urgencia al quirófano y tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente en más de una oportunidad.

Mientras esperan que las jóvenes evolucionen favorablemente, sus familiares y vecinos iniciaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por su recuperación. Al mismo tiempo, exigieron el pronto esclarecimiento del caso, remarcaron que existían antecedentes de conflicto con la expareja de Belén y pidieron que se identifique y detenga a todos los responsables del ataque.