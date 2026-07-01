Festival en Esquel: Teatro + Vacaciones de Invierno

El próximo 12 de julio comenzará el Festival AIA (Autogestivo, Independiente y Apto para todo público), un encuentro de teatro local que busca reunir a los hacedores escénicos de la región con la comunidad durante el receso invernal. Las actividades se extenderán hasta el viernes 17 de julio con una variada grilla de espectáculos.

"El festival surge como una necesidad que encontramos dentro de las vacaciones de invierno. Es un festival de teatro apto para todo público, tiene una especial sensibilidad para las infancias", explicó Mauro Riesco, integrante de Etra Circo y uno de los organizadores del evento. La apertura oficial será el domingo 12 con una gala especial en el Auditorio Municipal que reunirá a todas las compañías en escena.

A partir del lunes, la programación se diversificará en distintas salas. El lunes se presentará Cirquiote en el Melipal. El martes será el turno de Male De Vita en la Biblioteca Tolqueyén, quien ofrecerá una propuesta de biodrama orientada a adolescentes y adultos. "Es una obra de teatro inspirada en anécdotas reales y después llevadas a la ficción, pero con muchos condimentos de la realidad", detalló la actriz de Cheje Teatro sobre su obra basada en su infancia rodeada de libros.

El miércoles, en La Juntadera, se presentará Pura Aguas, una fusión entre Etra Circo y Entre Cerros. Horacio Claverie, integrante de este último grupo musical, describió la propuesta como "un espectáculo de circo y música que llama a la lluvia, al agua que tanto hace falta" e indicó que funciona como "una especie de oración al agua y a la naturaleza". La grilla continuará el jueves con títeres a cargo de Artesana Teatral y cerrará el viernes con el espectáculo Cambia la Papa, ambos también en La Juntadera.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15 mil pesos, con promociones de dos por 25 mil pesos, descuentos para estudiantes y jubilados, y pases para el festival completo, mientras que en puerta costarán 20 mil pesos. Los interesados pueden realizar consultas o adquirirlas comunicándose al teléfono 2945 532071 o a través de las redes sociales del festival. "Parte de lo que no queremos es que la plata sea un condicionante", concluyeron desde la organización, invitando a toda la comunidad a sumarse a la propuesta.

EBW