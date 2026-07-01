Con la ola polar instalada, regresó el ritual argentino de los memes de Julio Iglesias

Si alguien pensó que el invierno ya había mostrado todo su repertorio, la llegada de julio demostró lo contrario. El séptimo mes del año trajo de regreso una de las tradiciones más firmes de las redes sociales argentinas: los memes de Julio Iglesias.

Sincrónicamente, esta vez desembarcaron en medio de una ola de frío que tiene a la Comarca Andina y a la cordillera patagónica descongelando cañerías, raspando parabrisas y mirando el termómetro con resignación.

Como ocurre cada año, el nombre del cantante español se convirtió en excusa perfecta para una catarata de bromas. Pero en esta oportunidad el humor encontró un escenario ideal. Mientras en buena parte del país se anuncian temperaturas muy bajas, en la cordillera las postales de escarcha, nieve y mañanas bajo cero parecen haber sido diseñadas especialmente para recibir a "Julio".

El clásico que no falla

Los memes de Julio Iglesias ya forman parte del calendario de internet. Apenas cambia el mes, las redes se llenan de imágenes del artista anunciando su llegada, golpeando puertas, saludando desde una ventana o apareciendo en situaciones cada vez más insólitas.

Este año, las bajas temperaturas y el Mundial de Fútbol le dieron una nueva vuelta de tuerca al chiste.

En la Comarca Andina, donde el frío se hizo sentir con fuerza y las mínimas negativas se repiten desde hace días, no faltaron las publicaciones que imaginan a Julio Iglesias llegando con bufanda, guantes y un termo bajo el brazo.

Porque si hay algo que une al país en estos días es la sensación de que julio llegó dispuesto a quedarse... y bastante helado.

El frío también inspira creatividad

La entrada de una masa de aire polar provocó un fuerte descenso térmico en gran parte de Argentina y alimentó aún más el ingenio de los usuarios. Entre frazadas, estufas y mates humeantes, las redes volvieron a llenarse de imágenes y frases que mezclan el humor con la actualidad del tiempo.

En la Comarca Andina, donde las mañanas comienzan con hielo sobre los autos y muchas familias deben lidiar con cañerías congeladas, el chiste encontró un terreno fértil. Después de todo, pocas cosas representan mejor el invierno cordillerano que despertarse con varios grados bajo cero... y encontrarse a Julio Iglesias esperándote en el celular.

Una vez más, internet cumplió con la tradición. Llegó julio, llegaron los memes y, al menos por unos días, el cantante español volvió a convertirse en la cara más famosa del invierno argentino.

O.P.