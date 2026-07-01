Frío extremo: se espera una mínima de -13°C para este miércoles en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este miércoles 1 de julio se espera una jornada con temperaturas extremadamente bajas en Esquel y sus alrededores.

La temperatura mínima caerá hasta los -13°C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima estimada apenas alcanzará los -1°C, manteniendo a toda la región bajo un frío congelante durante todo el día.

A pesar de la intensa ola polar, el cielo se presentará mayormente despejado y soleado, lo que ayudará a mitigar el impacto del frío visible. Tampoco se registran probabilidades de lluvias ni de nevadas para las próximas horas. Por su parte, los vientos serán prácticamente imperceptibles, soplando de manera muy leve desde el sector este a una velocidad estimada de 3 mph, lo que evitará que la sensación térmica descienda aún más.