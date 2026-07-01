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01 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

¿Te animás a enfrentar a "Hulk"? Buscan a 20 ajedrecistas para un gran reto en Trevelin

La Secretaría de Deportes municipal invita a participar de la exhibición de ajedrez "El Gigante Verde vs. 20". Será el sábado 4 de julio en el CEDEM, con premios y sorteos para la comunidad. 
Por Redacción Red43

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La actividad se llevará a cabo el sábado 4 de julio, a las 11:20 horas, en las instalaciones del CEDEM Trevelin. En esta oportunidad, "Hulk" volverá a enfrentar el desafío de disputar una partida simultánea frente a 20 ajedrecistas en forma conjunta, bajo un ritmo de juego de 45+30.

 

Además de la experiencia de participar en este atractivo desafío, la organización confirmó que habrá premios y medallas para los participantes. Como atractivo adicional para los presentes, se realizará el sorteo de una camiseta oficial de la Selección Argentina.

 

Desde la Secretaría de Deportes se invita a toda la comunidad, tanto a quienes practican ajedrez de forma habitual como a los vecinos que deseen conocer más sobre esta disciplina, a acompañar y disfrutar de una jornada pensada para promover el deporte, el pensamiento estratégico y la participación. Para inscripciones, dudas o consultas, los interesados pueden comunicarse con el profesor del Taller de Ajedrez Walter Sierra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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