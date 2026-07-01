Chubut participó de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, participó de la II reunión del Consejo de Seguridad Interior 2026, encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encuentro que congregó a ministros de Seguridad de las distintas provincias y jefes de las Fuerzas Federales y provinciales.

El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, tuvo una activa participación en las actividades que se desarrollaron en Entre Ríos, que contaron con la presencia del gobernador de esa provincia, Rogelio Frigerio, cuando se realizó el plenario del Consejo de Seguridad Interior.

Principales anuncios

Entre los principales anuncios se destacó el avance del convenio entre las policías provinciales y la Dirección Nacional de Migraciones, que permitirá a las fuerzas provinciales asumir determinadas funciones de policía migratoria. Además, esta medida brindará acceso a los sistemas de información del organismo, fortaleciendo las capacidades operativas y de control en todo el país.

Durante la jornada también fueron presentadas las nuevas funcionalidades del sistema SIFCOF, que incorporará una herramienta para la carga de información en tiempo real, optimizando el intercambio de datos entre las distintas jurisdicciones. En ese marco, Chubut gestionó su incorporación a la plataforma con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado con el resto de las provincias.

Asimismo, la delegación chubutense reiteró su propuesta para que la provincia sea sede de una próxima edición del Consejo de Seguridad Interior, con el propósito de seguir promoviendo el federalismo y visibilizar el trabajo que se desarrolla en la región patagónica, confirmándose al cierre de este encuentro en Entre Ríos que la siguiente reunión se llevará a cabo en la provincia de San Juan.

Con vistas a esa próxima edición, Chubut propuso incorporar al orden del día el análisis de las políticas vinculadas al control de armas y al funcionamiento del Registro Nacional de Armas (RENAR), una iniciativa que recibió el acompañamiento de la provincia de Mendoza y de otras jurisdicciones participantes.