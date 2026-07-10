Salud brindó recomendaciones sanitarias para personas que regresan de viajes internacionales

Con motivo del incremento del movimiento de personas asociado a la Copa Mundial de Fútbol 2026 y a la temporada turística; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, recomienda a quienes regresen de un viaje internacional prestar especial atención a su estado de salud durante las semanas posteriores al arribo.

Actualmente, distintos países registran circulación o brotes de enfermedades de importancia para la salud pública, entre ellas Sarampión, Rubéola, Viruela símica (mpox) y Enfermedad por Virus del Ébola (EVE).

La circulación de estas enfermedades en otros países incrementa el riesgo de introducción o reintroducción de casos importados en Argentina, por lo que resulta fundamental consultar tempranamente ante la aparición de síntomas compatibles e informar siempre el antecedente de viaje.

Sarampión y rubéola

Actualmente se registran brotes de sarampión y rubéola en México, Estados Unidos, Guatemala, Canadá, Bulgaria, Italia, Letonia, Francia y España, entre otros países.

Si luego de un viaje internacional, una persona presenta fiebre (38 °C o más) acompañada de erupción o manchas en la piel (exantema), debe consultar de inmediato a un establecimiento de salud.

Además, es importante que antes de viajar y también al regresar, verifique que su esquema de vacunación contra el sarampión y la rubéola se encuentre completo, ya que la vacunación constituye la principal medida de prevención.

Viruela símica

La viruela símica continúa registrando transmisión en distintos países, principalmente en el continente africano, aunque también se notifican casos en otras regiones del mundo.

La enfermedad suele comenzar con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios inflamados, cansancio, dolor de garganta y, en algunos casos, dolor en la región genital o anal. Posteriormente, o incluso al mismo tiempo, pueden aparecer lesiones o erupciones en la piel o mucosas, generalmente en la cara, las extremidades y las regiones genital y anal.

Si luego de un viaje internacional, una persona presenta alguno de estos síntomas, especialmente lesiones en la piel o mucosas, debe consultar a un establecimiento de salud.

Enfermedad por Virus del Ébola

Actualmente se encuentran bajo vigilancia brotes de Enfermedad por Virus del Ébola (EVE) en la República Democrática del Congo y Uganda.

Si durante los 21 días posteriores a un viaje a alguno de estos países presenta fiebre (38 °C o más), la persona debe consultar de inmediato a un establecimiento de salud.

También debe consultar si, en ese período, tuvo contacto con una persona con diagnóstico o sospecha de EVE, o si estuvo expuesto a restos humanos o muestras biológicas de una persona con sospecha o confirmación de la enfermedad.

Recomendaciones generales

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas luego de un viaje internacional, las personas deben:

• Concurrir al establecimiento de salud utilizando barbijo.

• Informar al equipo de salud los países visitados, las fechas del viaje y, si corresponde, antecedentes de contacto con personas que hayan presentado fiebre, erupciones o lesiones en la piel u otros síntomas compatibles.

• Hasta ser evaluado por un profesional de la salud, evitar el contacto estrecho con otras personas y seguir las indicaciones brindadas por el equipo de salud.

• No automedicarse y consultar oportunamente ante la aparición de síntomas.

Cabe destacar que la consulta temprana, el uso de barbijo durante la atención y la comunicación del antecedente de viaje permiten orientar rápidamente el diagnóstico, implementar las medidas de prevención y control que correspondan y proteger la salud de los viajeros, la del personal sanitario y la de toda la comunidad.

R.G