-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 destacados
10 de Julio de 2026
destacados |
Por Redacción Red43

La compleja evacuación en alta mar por parte de Prefectura de un marinero al que le costaba respirar

La rápida intervención de la fuerza permitió poner a salvo al tripulante que fue llevado en helicóptero a Trelew. Ocurrió en un pesquero que se encontraba a 346 kilómetros de Madryn. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó una compleja aeroevacuación de emergencia para asistir a uno de los tripulantes del buque pesquero Conara I, de bandera argentina, quien presentó dolor en el pecho y dificultades para respirar mientras la embarcación navegaba a 187 millas náuticas, a unos 346 kilómetros mar adentro de la ciudad de Puerto Madryn.

 

El procedimiento se inició cuando el capitán del buque solicitó una aeroevacuación al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia, tras informar el estado de salud del tripulante.

 

De inmediato, especialistas del servicio médico de la Autoridad Marítima nacional realizaron una radioconsulta con el personal embarcado, brindaron las primeras indicaciones sanitarias y efectuaron sucesivas evaluaciones del paciente. Ante la persistencia del cuadro clínico y luego de una interconsulta médica, se dispuso realizar una aeroevacuación de urgencia.

 

Para llevar adelante el operativo, se coordinó el despliegue de un helicóptero PA-41 de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia y de un avión PA-25, que brindó apoyo durante la misión para reforzar la seguridad de la operación. Asimismo, se indicó al capitán que modificara el rumbo del buque con destino a Rawson para reducir la distancia que debían recorrer las aeronaves.

 

Luego de alcanzar la posición del buque, el helicóptero realizó la maniobra de rescate utilizando una canasta de rescate y aeroevacuó al tripulante, quien fue trasladado hasta el Aeropuerto de Trelew.Una vez en tierra, personal sanitario asistió al paciente y lo trasladó a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

 

Gracias a la rápida respuesta de la Institución, el operativo concluyó con éxito, permitiendo que el tripulante fuera atendido en tierra en el menor tiempo posible.

 

Fuente: PNA

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Noah David Ritson del Val QEPD
2
 La Policía Comunitaria de Trevelin advirtió sobre un falso mensaje que circula por WhatsApp
3
 Elisa Iris Cosio QEPD
4
 Nasly Aneley Arce González QEPD
5
 Atados, golpeados y apuntados con una pistola: así robaron a una familia en una chacra de Trelew
1
 Investigan la muerte de un hombre a raíz de una lesión de arma blanca
2
 La Hoya inaugura mañana la Temporada Invernal 2026
3
 Un sismo se sintió a 183 km. de El Bolsón
4
 La Escuela n°8 despide a Noah
5
 Suspenden la primera fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -