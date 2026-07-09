-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
09 de Julio de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Un vehículo despistó y volcó sobre la Ruta 17, cerca de Corcovado, sin personas lesionadas

El siniestro ocurrió a la altura de la estancia Los Ñires. Desde la Policía indicaron que las condiciones de hielo sobre la calzada habrían sido un factor determinante y recordaron extremar las precauciones al circular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un vehículo protagonizó un accidente vial este miércoles por la tarde sobre la Ruta Provincial 17, en cercanías de Corcovado. El hecho ocurrió a la altura de la estancia Los Ñires y, pese al vuelco, no se registraron personas lesionadas.

 

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, informó: "Pasadas las 18:00 horas fue alertada la Comisaría de Corcovado sobre un accidente vial que habría tenido lugar en la zona de la Ruta 17, más exactamente en la zona de la estancia Los Ñires".

 

 

 

Según explicó, al arribar al lugar el personal policial constató que: "Se trataba de un vehículo que se había despistado, también obviamente por los factores climáticos que venimos registrando en las últimas horas, presencia de poca nieve, pero sí de hielo sobre la ruta". 

 

Melipil señaló además que, de manera simultánea, "se recibió una alerta en la Comisaría Tecka sobre un accidente hacia el tramo Tecka-Gobernador Costa". Sin embargo, tras las recorridas realizadas por el personal policial, "no se localizó ningún vehículo siniestrado".

 

En relación con el hecho ocurrido en la Ruta 17, destacó: "Gracias a Dios fue sólo un despiste, no hubo ningún tipo de persona lesionada". Asimismo, indicó: "Se hizo el trámite de rigor y una vez que se pudo evacuar al vehículo de donde había quedado posicionado, esta persona pudo continuar transitando".

 

Desde la Policía reiteraron la importancia de circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo sobre la calzada, una condición que continúa afectando distintos sectores de las rutas de la región.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Milagro sobre la ruta: una bebé nació en una ambulancia rumbo a Esquel
2
 Un hombre de 57 años permanece internado tras un accidente en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin
3
 Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que buscaban entre los escombros de Venezuela
4
 Cambios en los pasajes para personas con discapacidad: preparan una campaña informativa
5
 Suspendieron el desfile por el Día de la Independencia debido a las nevadas
1
 Esquel: Suspenden las funciones de este jueves en el cine por inconvenientes técnicos
2
 La Policía reforzó los controles en rutas y acompañó un corte preventivo por nieve y hielo
3
 El barrio 28 de Junio festeja su aniversario con música, feria y actividades para toda la comunidad
4
 Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por baja visibilidad en Esquel
5
 La Policía Comunitaria de Trevelin advirtió sobre un falso mensaje que circula por WhatsApp
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -