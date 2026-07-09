Un vehículo despistó y volcó sobre la Ruta 17, cerca de Corcovado, sin personas lesionadas

Un vehículo protagonizó un accidente vial este miércoles por la tarde sobre la Ruta Provincial 17, en cercanías de Corcovado. El hecho ocurrió a la altura de la estancia Los Ñires y, pese al vuelco, no se registraron personas lesionadas.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, informó: "Pasadas las 18:00 horas fue alertada la Comisaría de Corcovado sobre un accidente vial que habría tenido lugar en la zona de la Ruta 17, más exactamente en la zona de la estancia Los Ñires".

Según explicó, al arribar al lugar el personal policial constató que: "Se trataba de un vehículo que se había despistado, también obviamente por los factores climáticos que venimos registrando en las últimas horas, presencia de poca nieve, pero sí de hielo sobre la ruta".

Melipil señaló además que, de manera simultánea, "se recibió una alerta en la Comisaría Tecka sobre un accidente hacia el tramo Tecka-Gobernador Costa". Sin embargo, tras las recorridas realizadas por el personal policial, "no se localizó ningún vehículo siniestrado".

En relación con el hecho ocurrido en la Ruta 17, destacó: "Gracias a Dios fue sólo un despiste, no hubo ningún tipo de persona lesionada". Asimismo, indicó: "Se hizo el trámite de rigor y una vez que se pudo evacuar al vehículo de donde había quedado posicionado, esta persona pudo continuar transitando".

Desde la Policía reiteraron la importancia de circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo sobre la calzada, una condición que continúa afectando distintos sectores de las rutas de la región.

R.G