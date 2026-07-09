Provincia avanza en la regularización de terrenos fiscales en Gobernador Costa

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IACyFR), colabora con los distintos municipios de la provincia abordando de manera integral las temáticas inherentes a las tierras fiscales.

En ese marco, el titular del organismo Horacio Massacese mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Gobernador Costa, Miguel Ángel Gómez y la presidente del Concejo Deliberante, María Milagros Larrauri, en el que se abordaron aspectos vinculados con regularización, normativas y códigos de construcción actuales.

Amplio abordaje

Concretamente, durante la reunión desarrollada en la sede del cuerpo legislativo, los funcionarios abordaron la regularización ocupacional de terrenos dentro de la planta urbana, mediante el otorgamiento del título jurídico de naturaleza precaria, denominado Permiso de Ocupación; y posterior adjudicación en venta de la tierra a través de su Concejo Deliberante, en el marco de las ordenanzas vigentes.

Asimismo, en la jornada se analizaron las normativas y los códigos de construcción que regulan los distintos usos del suelo, otorgando especial relevancia a los proyectos de mensuras destinados a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), consideradas un pilar fundamental para la economía zonal en base a su capacidad de generar empleo.

Finalmente, atendiendo a un requerimiento impulsado por la Presidencia del Concejo Deliberante de dicha localidad, y con el firme objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias y antiguos pobladores que ocupan de manera legal y pacífica los predios fiscales, se pautó la continuidad del esquema de colaboración mutua para avanzar en la regularización dominial de zonas rurales, con aporte de recurso humano especializado del IAC, dando con ello, respuesta definitiva a los reclamos históricos presentados ante el Ejecutivo y el Legislativo local.

R.G