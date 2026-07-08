No paga la cuota alimentaria de su hija y la justicia lo castigó: no podrá viajar en avión para ir a ver a Boca

La Justicia de Neuquén tomó una medida poco habitual contra un hombre que incumple de manera persistente con el pago de la cuota alimentaria de su hija. Mientras mantenga la deuda, tendrá prohibido viajar en avión y tampoco podrá ingresar a los estadios donde juegue Boca Juniors.

La resolución fue dictada por un juzgado de Familia, a partir de un pedido presentado por la defensora pública Civil, Verónica Berzano, en representación de la madre de la niña. Las restricciones tendrán una duración de un año o se levantarán antes si el progenitor cancela la totalidad de la deuda alimentaria.

La solicitud fue realizada luego de que otras acciones dispuestas por la Justicia no lograran que el hombre cumpliera con su obligación. Entre ellas se encontraban el embargo de cuentas digitales y su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Pese a esas medidas, el incumplimiento continuó. Por ese motivo, la Defensoría Pública Civil Nº 5 pidió avanzar con restricciones que tuvieran un impacto directo sobre las actividades recreativas y los viajes del demandado.

Uno de los datos que tuvo en cuenta la Justicia fue que el hombre había manifestado su intención de viajar en avión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asistir a un partido de Boca Juniors. Es un simpatizante que viaja habitualmente a ese tipo de evento deportivo.

Desde la Defensa Pública advirtieron que existía una contradicción: mientras el progenitor aseguraba no tener recursos para pagar la cuota alimentaria, sí contaba con dinero para afrontar un pasaje aéreo y los gastos vinculados con un espectáculo deportivo.

Al analizar el caso, el magistrado sostuvo que el derecho alimentario de la niña es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial.

También consideró que las nuevas restricciones resultaban razonables frente al incumplimiento reiterado y a la falta de resultados de las medidas adoptadas anteriormente. La resolución señala que la obligación alimentaria no se limita únicamente a garantizar comida. También debe cubrir necesidades relacionadas con la vivienda, la educación, la salud, la vestimenta, el esparcimiento y el desarrollo integral de la niña.

En ese contexto, el juez entendió que el derecho del progenitor a viajar o concurrir a un estadio podía ser limitado de manera temporal para proteger el interés superior de su hija y garantizarle un nivel de vida adecuado.