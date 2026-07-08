Amenazó con una tijera en el cuello a varios compañeros porque le faltaba una figurita del álbum del mundial

Padres, madres y responsables de alumnos de 6.º “C” de la Escuela Provincial N.º 4 Florentino Ameghino de Puerto San Julián solicitaron la intervención urgente de las autoridades educativas tras un hecho ocurrido el 3 de julio, cuando un estudiante del curso habría amenazado a varios compañeros con elementos cortantes dentro del aula, en un conflicto que se habría iniciado por una figurita del álbum del mundial 2026. El agresor habría reclamado que le faltaba una y emprendió en forma violenta contra sus compañeros a quienes les adjudicó la culpabilidad.

Según la presentación elevada a la dirección del establecimiento, el alumno habría colocado una tijera en el cuello de uno de sus compañeros, además de intimidar a otros integrantes del grado e intentar cerrar la puerta del salón para impedir que pudieran retirarse.

Las familias también indicaron que, de acuerdo con los relatos de sus hijos, durante el mismo momento habría utilizado un cuchillo que se encontraba en el aula para amenazar a otros compañeros, generando una situación de temor entre quienes se encontraban presentes y un riesgo para estudiantes, docentes y personal escolar.

Como consecuencia del hecho, los alumnos salieron del aula para resguardar su integridad y fueron trasladados a otro sector de la escuela hasta que se controló lo ocurrido. Luego tomaron intervención el equipo directivo, la Policía y otros organismos correspondientes.

En el escrito presentado ante la institución, los firmantes señalaron que el caso no sería un hecho aislado y mencionaron la existencia de antecedentes de conductas violentas atribuidas al mismo estudiante. Por ese motivo, reclamaron medidas inmediatas para prevenir nuevos incidentes y brindar mayor tranquilidad a la comunidad educativa.

Asimismo, cuestionaron que la medida preventiva comunicada hasta el momento sea la prohibición del ingreso de tijeras al establecimiento. “Entendemos que la misma resulta claramente insuficiente frente a la gravedad de lo ocurrido”, expresaron, al considerar que el problema no estaría centrado únicamente en el objeto utilizado, sino en la conducta desarrollada y el peligro generado.

En ese marco, pidieron que se contemplen las disposiciones establecidas en el Acuerdo N.º 717/CPE para este tipo de situaciones, con acciones de cuidado y prevención que permitan proteger a todos los integrantes de la escuela y, al mismo tiempo, garantizar el acompañamiento necesario para el alumno involucrado.

Remarcaron que el pedido no busca una sanción, sino una respuesta interdisciplinaria e institucional que contemple tanto la asistencia que pueda requerir el estudiante como el derecho del resto de los alumnos y del personal a desarrollar sus actividades en un entorno seguro.

Finalmente, solicitaron información sobre las medidas que se implementarán para evitar nuevos hechos, el estado de las actuaciones iniciadas y las acciones previstas para recuperar la confianza de las familias en la institución.