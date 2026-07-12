°
-5°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina policialesChubut
12 de Julio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Operativo contra el abigeato en El Maitén: tres demorados con dieciséis liebres y un rifle

La policía interceptó a tres personas que circulaban con las luces apagadas y un reflector dentro de un establecimiento rural de la Compañía de Tierras del Sud Argentino. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El personal de la Comisaría de El Maitén acudió a un establecimiento rural ubicado en la Ruta Provincial N.º 1, en el sector conocido como Pinares, luego de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia sospechosa de un vehículo. Según el reporte, el rodado ingresaba y egresaba del campo con las luces apagadas y utilizaba un reflector para iluminar los sectores donde se encuentran los capones destinados a la actividad ganadera. Los responsables del establecimiento señalaron que el lugar viene siendo afectado por reiterados hechos de abigeato desde hace varios días.

 

Al arribar al sitio, los efectivos lograron interceptar un Renault 11 con tres ocupantes a bordo. Al realizar una inspección visual del interior del rodado, el personal policial constató la presencia de dieciséis liebres silvestres y un arma tipo rifle de aire comprimido.

 

Ante este hallazgo, se procedió a la demora de los tres sujetos, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes. En el operativo se secuestraron las dieciséis liebres, el rifle de aire comprimido, el reflector y el automóvil en el que se trasladaban. Las autoridades policiales dieron intervención en el hecho al director de Fauna, Fernando Bersano.

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Esquel: simuló el suicidio de su pareja y quedó detenida por homicidio
3
 Alerta amarilla por nevadas en Chubut
4
 Más de veinte años frente al aula: la historia de Germán Pasini
5
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Euforia celeste y blanca en el Obelisco
3
 El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires
4
 Provincia potencia la actividad coral
5
 Trevelin: se viene el Paseo Municipal de Invierno
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -