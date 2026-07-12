Operativo contra el abigeato en El Maitén: tres demorados con dieciséis liebres y un rifle

El personal de la Comisaría de El Maitén acudió a un establecimiento rural ubicado en la Ruta Provincial N.º 1, en el sector conocido como Pinares, luego de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia sospechosa de un vehículo. Según el reporte, el rodado ingresaba y egresaba del campo con las luces apagadas y utilizaba un reflector para iluminar los sectores donde se encuentran los capones destinados a la actividad ganadera. Los responsables del establecimiento señalaron que el lugar viene siendo afectado por reiterados hechos de abigeato desde hace varios días.

Al arribar al sitio, los efectivos lograron interceptar un Renault 11 con tres ocupantes a bordo. Al realizar una inspección visual del interior del rodado, el personal policial constató la presencia de dieciséis liebres silvestres y un arma tipo rifle de aire comprimido.

Ante este hallazgo, se procedió a la demora de los tres sujetos, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes. En el operativo se secuestraron las dieciséis liebres, el rifle de aire comprimido, el reflector y el automóvil en el que se trasladaban. Las autoridades policiales dieron intervención en el hecho al director de Fauna, Fernando Bersano.

EBW