°
-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad homenajeArgentinaRattínmundial 2026Luto
12 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Homenaje mundialista para una leyenda

La selección argentina lució un brazalete negro frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial, luego de que la FIFA aprobara el pedido de la AFA para conmemorar a Antonio Ubaldo Rattín. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fútbol nacional vistió de luto durante el cruce mundialista en Kansas City tras confirmarse el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años de edad. Ante la dolorosa noticia, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó de manera urgente una autorización al máximo organismo del fútbol internacional para realizar un reconocimiento en el campo de juego.

 

Con el visto bueno de la FIFA, el plantel dirigido por Lionel Scaloni salió al terreno de juego portando una cinta negra en sus brazos. El emotivo gesto sirvió para recordar a quien fuera un auténtico emblema de la camiseta albiceleste y capitán del seleccionado en las copas del mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

 

 

 

El ex mediocampista central dejó una huella imborrable en el deporte tras defender la camiseta nacional durante una década, sumando 32 partidos oficiales y logrando la Copa de las Naciones en 1964. Su trayectoria estuvo marcada por su fuerte personalidad y por protagonizar escenas icónicas de la historia de los mundiales, como su recordada expulsión en los cuartos de final de 1966 contra Inglaterra.

 

 

 

La pérdida generó un profundo pesar en todo el ámbito futbolístico, donde tanto la dirigencia de la AFA como el club Boca Juniors, institución donde Rattín se consolidó como uno de los máximos ídolos de su historia, expresaron sus condolencias públicas a los familiares y seres queridos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Esquel: simuló el suicidio de su pareja y quedó detenida por homicidio
3
 Alerta amarilla por nevadas en Chubut
4
 Más de veinte años frente al aula: la historia de Germán Pasini
5
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Euforia celeste y blanca en el Obelisco
3
 El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires
4
 Provincia potencia la actividad coral
5
 Trevelin: se viene el Paseo Municipal de Invierno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -