Homenaje mundialista para una leyenda

El fútbol nacional vistió de luto durante el cruce mundialista en Kansas City tras confirmarse el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años de edad. Ante la dolorosa noticia, la Asociación del Fútbol Argentino solicitó de manera urgente una autorización al máximo organismo del fútbol internacional para realizar un reconocimiento en el campo de juego.

Con el visto bueno de la FIFA, el plantel dirigido por Lionel Scaloni salió al terreno de juego portando una cinta negra en sus brazos. El emotivo gesto sirvió para recordar a quien fuera un auténtico emblema de la camiseta albiceleste y capitán del seleccionado en las copas del mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

El ex mediocampista central dejó una huella imborrable en el deporte tras defender la camiseta nacional durante una década, sumando 32 partidos oficiales y logrando la Copa de las Naciones en 1964. Su trayectoria estuvo marcada por su fuerte personalidad y por protagonizar escenas icónicas de la historia de los mundiales, como su recordada expulsión en los cuartos de final de 1966 contra Inglaterra.

La pérdida generó un profundo pesar en todo el ámbito futbolístico, donde tanto la dirigencia de la AFA como el club Boca Juniors, institución donde Rattín se consolidó como uno de los máximos ídolos de su historia, expresaron sus condolencias públicas a los familiares y seres queridos.

EBW