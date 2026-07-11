Feriarte Esquel cerró una edición positiva para los proyectos de diseño independiente

El fortalecimiento de las unidades productivas autogestivas en la región cordillerana está estrechamente vinculado a la capacidad de los diseñadores locales para adaptar su oferta a las necesidades climáticas estacionales de la población. En el circuito socioeconómico de la ciudad de Esquel, el segmento del diseño de indumentaria y los accesorios de abrigo se posiciona como un dinamizador comercial clave, permitiendo a las marcas independientes captar nuevos segmentos de consumidores residenciales.

Todo esto se dio en el contexto del tercer dia de la feria, Feriarte hecha los dias 8, 9 y 10 de julio. Durante las tres jornadas consecutivas de exposición, el complejo ferial funcionó como un espacio de visibilización para los realizadores de la zona, quienes registraron un flujo comercial continuo motorizado por los paseos familiares y la grilla de actividades culturales en el ejido urbano.

Adaptación al clima y artículos de mayor rotación

Dentro de las propuestas de diseño textil que participaron del evento, el stand desarrollado por CCC OFFICIEL registró una marcada demanda de sus líneas de temporada, impulsada en parte por las características térmicas del espacio físico de exposición y las bajas temperaturas del invierno cordillerano.

"Tenemos gorros, lo que más están llevando son gorros porque justo estoy en la puerta así que es fresquito, todos se dan cuenta que está fresquito así que se llevan gorros, tengo buzos de esta temporada, de la temporada pasada, gorras, esos gorritos peludos también y bueno ahora trajimos cascos que son como gorras sin visera, que se las están llevando mucho también me están dejando sin así que en cualquier momento voy a tener que pedir más", detalló Caudia Cerda, creadora del emprendimiento CCC OFFICIEL, con respecto al inventario y a las preferencias del público.

Evolución de la afluencia de público y expectativas comerciales

La evaluación del nivel de concurrencia a lo largo del cronograma oficial es una variable fundamental para proyectar la sustentabilidad de estos encuentros de la economía social. Para la firma, la actividad comercial mostró una curva de crecimiento sostenido a medida que avanzaba el fin de semana y se aproximaban las presentaciones artísticas principales.

"Mucha gente, bueno el primer día estuvo más tranqui porque bueno recién empezaba pero ayer ya hubo mucha gente, hoy me imagino que también por ahora hay gente y faltan todavía los espectáculos principales así que muy bueno", analizó la diseñadora independiente, ponderando la respuesta y el acompañamiento de la comunidad de Esquel durante el evento.

Posicionamiento de marca y canales de interacción digital

La presencia en ferias presenciales constituye una herramienta estratégica para los realizadores locales, ya que funciona como el primer eslabón para fidelizar clientes que luego sostienen la demanda comercial a través de plataformas virtuales durante el resto del año, rompiendo con la estacionalidad de los eventos masivos.

Para mantener el contacto directo con sus usuarios y difundir las actualizaciones de su catálogo de indumentaria, el proyecto concentra su estrategia de comunicación en los entornos virtuales. "Mis redes sociales sobre todo uso instagram que es ccc.official", concluyó la responsable de CCC OFFICIEL, ejemplificando cómo la articulación entre la exposición física y la comercialización digital permite consolidar el desarrollo de las pymes de diseño en la región.

T.B