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12 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Así festejó Esquel la victoria ante Suiza

Esquel salió a festejar con el corazón, bajo el frío del invierno calentó el punto de encuentro en 25 de Mayo y Rivadavia. La alegría se sintió en los esquelenses y festejaron hasta las mascotas. Mirá la galería de imágenes.
Por Redacción Red43

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La pasión mundialista no sabe de climas y quedó demostrado en el corazón de la ciudad. Tras el agónico triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza por tres a uno en el tiempo suplementario, una multitud de familias se autoconvocó en la tradicional intersección de las calles Veinticinco de Mayo y Rivadavia para desatar una verdadera fiesta popular.

 


A pesar del intenso frío característico de la temporada, los esquelenses colmaron el centro vestidos con la camiseta albiceleste, portando banderas de todos los tamaños y rostros pintados con los colores patrios. Entre los elementos que más llamaron la atención de los presentes se destacó una réplica gigante de la copa del mundo, la cual se convirtió en el epicentro de las miradas y las fotografías de los vecinos.

 


La celebración se caracterizó por su ambiente sumamente familiar y alegre, donde incluso las mascotas formaron parte activa de los festejos. Un simpático perro capturó la atención de todos al lucir un pequeño poncho con los colores argentinos, acompañando los cantos y los bocinazos que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. El triunfo instaló al equipo nacional en las semifinales del certamen, en un contexto histórico complejo, encendiendo una ilusión que crece con fuerza en cada rincón de la cordillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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