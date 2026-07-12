Rada Tilly apuesta fuerte a la infraestructura deportiva de la mano de Chubut Deportes

En el marco de una recorrida institucional realizada por la zona sur de la provincia, las autoridades de Chubut Deportes visitaron la ciudad de Rada Tilly con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con los municipios y las instituciones deportivas de la región.



​La comitiva provincial estuvo encabezada por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, quien asistió acompañado por el gerente general Mariano Ferro y el gerente de Legales Federico Landau. Los funcionarios mantuvieron inicialmente una reunión de trabajo con el director de Deportes local, Ignacio Barreto, y posteriormente fueron recibidos por la intendenta Mariel Peralta, con quien dialogaron sobre las acciones que se desarrollan de manera conjunta para seguir impulsando la actividad en la localidad.



​Durante los encuentros se abordó en detalle la situación institucional de los clubes de Rada Tilly. En ese sentido, se hizo un especial hincapié en el proceso de regularización administrativa de cada entidad, un requisito que resulta indispensable para que puedan acceder al Plan Provincial de Infraestructura Deportiva que lleva adelante el organismo.



​Asimismo, las autoridades coincidieron en la importancia de acompañar a las instituciones en la actualización de su documentación legal. Esto les permitirá formar parte del programa que, por decisión del gobernador Ignacio Torres, fue incorporado al Plan Galina, la iniciativa provincial de infraestructura destinada a ejecutar obras estratégicas en todo el territorio. Con este tipo de gestiones, Chubut Deportes continúa recorriendo las diferentes localidades y trabajando de manera coordinada para fortalecer el desarrollo institucional del deporte chubutense.