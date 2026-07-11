Chubut y CONICET abren la convocatoria 2026 para becas doctorales cofinanciadas

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, informó la apertura de la Convocatoria 2026 del Programa de Becas Internas Doctorales Cofinanciadas con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La iniciativa busca fortalecer la formación de recursos humanos altamente calificados y promover investigaciones orientadas a responder a las necesidades estratégicas de la provincia.

En esta edición se otorgarán cinco becas doctorales cofinanciadas, destinadas a personas graduadas de universidades argentinas o extranjeras que deseen desarrollar actividades de investigación en instituciones de la provincia para obtener el título de Doctorado. Las becas tendrán una duración de cinco años, no renovables, y comenzarán el 1 de abril de 2027.

La postulación se realizará a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) del CONICET (https://si.conicet.gov.ar/) y como requisito obligatorio, las personas interesadas deberán gestionar previamente el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología mediante la Plataforma de Gestión de Datos del Sistema Científico Chubutense (SISCIENCIA)https://sisciencia.chubut.gov.ar/ donde deberán presentar la documentación requerida.

La recepción de solicitudes de aval permanecerá habilitada desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto de 2026 a las 23:59 horas.

Con el objetivo de orientar las investigaciones hacia problemáticas de interés para la provincia, la Secretaría de Ciencia y Tecnología elaboró un relevamiento de temáticas prioritarias en conjunto con distintos organismos provinciales. Estas líneas estratégicas servirán como referencia para la evaluación de los avales, aunque también podrán presentarse proyectos vinculados a otras áreas del conocimiento, que serán analizados en función de su calidad, pertinencia y potencial aporte al desarrollo científico, tecnológico y productivo de Chubut.

La evaluación de las solicitudes de aval estará a cargo de una comisión interdisciplinaria integrada por representantes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de organismos provinciales vinculados a las áreas de Educación, Producción, Turismo y Áreas Protegidas, Hidrocarburos, Salud, Ambiente, Pesca, Bosques y Cultura.

Los resultados se comunicarán el 13 de agosto de 2026, permitiendo que quienes obtengan el aval puedan incorporarlo a su presentación en SIGEVA-CONICET.

La convocatoria en SIGEVA permanecerá abierta entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2026, con fechas de cierre diferenciadas según la terminación del DNI de cada postulante. Es importante destacar que la evaluación académica y la adjudicación de las becas son responsabilidad exclusiva del CONICET, mientras que la Secretaría de Ciencia y Tecnología interviene únicamente en el otorgamiento del aval provincial.

Las personas interesadas podrán consultar las bases, condiciones y documentación necesaria en los sitios oficiales del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut https://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/convocatoria-vigente/

Asimismo, las consultas podrán realizarse a través del correo electrónico becasyformacion.cyt.chubut@gmail.com

Compromiso de Chubut a nivel país

Chubut continúa siendo la única provincia del país que sostiene un programa de Becas Internas Doctorales cofinanciadas con el CONICET, una política pública que refleja el compromiso sostenido del Gobierno Provincial con el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico.

Esta iniciativa permite formar nuevas generaciones de investigadores en áreas estratégicas para el desarrollo del territorio, consolidando el liderazgo de la provincia en materia de ciencia, tecnología e innovación y promoviendo la generación de conocimiento orientado a dar respuesta a los desafíos productivos, sociales y ambientales de Chubut.

T.B