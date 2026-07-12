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Por Redacción Red43

Trámites a un clic: Obras Particulares se pasa al formato digital

La Municipalidad de Esquel planifica implementar un software de expedientes digitales para agilizar trámites y optimizar tiempos a profesionales y vecinos, en el marco de la modernización del Estado. 
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta mantuvo una reunión de trabajo con Matías Da Dalt, representante de la empresa desarrolladora Keystone Analytics, con el objetivo de planificar la puesta en funcionamiento de la plataforma y definir las etapas de su implementación en el ámbito municipal.

 

Esta herramienta representa un paso importante en la transformación digital de la gestión, incorporando tecnología para ofrecer servicios más ágiles, transparentes y disponibles las 24 horas del día. El sistema contará con perfiles específicos para contribuyentes, profesionales y agentes municipales, permitiendo una gestión integral completamente digital.

 

La plataforma beneficiará directamente a maestros mayores de obra, arquitectos e ingenieros, quienes podrán realizar la totalidad de sus gestiones de forma online, reduciendo tiempos administrativos y evitando traslados. Podrán presentar expedientes, adjuntar documentación, realizar el seguimiento en tiempo real, consultar observaciones y abonar aranceles desde cualquier lugar.

 

Asimismo, el software incorporará un sistema de notificaciones para conocer cada avance del expediente y las intervenciones efectuadas sobre la documentación, brindando mayor transparencia y previsibilidad. Entre sus funcionalidades, también permitirá coordinar reuniones presenciales tras la aprobación de un expediente y contará con un módulo para realizar consultas generales, facilitando la comunicación con las dependencias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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