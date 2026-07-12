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Por Redacción Red43

Apertura de temporada en La Hoya

El centro de montaña comenzó sus actividades y este domingo sumará la habilitación de un nuevo medio de elevación para ampliar el acceso a la zona alta. 
Por Redacción Red43

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La Hoya inició ayer sábado la Temporada Invernal 2026 con el Plano de Aprendizaje y la Telesilla Las Lengas habilitada para peatones, además de los servicios de rental, Escuela de Esquí, paradores gastronómicos, kiosco y fotografía.

 

A partir de este domingo 12 de julio, la operación incorpora la Telesilla Del Cañadón. Este medio cuenta con un recorrido de 900 metros, asciende desde la cota 1.650 metros sobre el nivel del mar y permite el acceso a la zona alta de la montaña, sumando sectores para esquiadores intermedios y avanzados.

 

El horario de apertura del centro de esquí está fijado de 10:00 a 17:00 horas. Los pases se adquieren a través de la tienda web oficial o en las boleterías del cerro durante el horario de funcionamiento.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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