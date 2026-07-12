-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43
12 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Domingo en la cordillera: marcas térmicas bajas y nubosidad variable marcarán el día

El reporte oficial detalla una mañana fría con mínimas de hasta 1°C, alcanzando una máxima estimada de 9°C por la tarde. El viento rotará desde el sector norte hacia el este y noreste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico detalla las condiciones previstas para las distintas franjas horarias de este domingo en la localidad cordillerana. La jornada comenzará con un ambiente frío durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A las 02:00 el cielo se presentará Cubierto con una temperatura de 3° y Sensación T. 3°, acompañado por vientos del Norte de 2 - 12 km/h y un índice de radiación 0 Bajo sin FPS: no. Para las 05:00 se espera un estado de Nubes y claros con una temperatura de 2° y Sensación T. 2°, manteniendo vientos del Norte de 2 - 13 km/h y 0 Bajo FPS: no. El registro térmico más bajo se registrará a las 08:00 con 1° bajo condiciones de Nubes y claros, Sensación T. 1°, vientos del Norte de 3 - 15 km/h y un índice de 0 Bajo FPS: no.

 

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, las marcas térmicas experimentarán un leve ascenso con variaciones en la dirección del viento. A las 11:00 el reporte anticipa un cielo Parcialmente nuboso con una temperatura de 4°, Sensación T. 4°, vientos provenientes del Noreste a 3 - 17 km/h y un registro de radiación de 0 Bajo FPS: no. El momento de mayor temperatura se registrará a las 14:00 con 8° y condiciones de Nubes y claros, donde la Sensación T. se ubicará en 12° con vientos del Este de 0 - 16 km/h y un índice de 1 Bajo FPS: no. Posteriormente, a las 17:00 la temperatura se situará en 9° bajo un cielo Parcialmente nuboso, Sensación T. 10°, vientos del Noreste de 1 - 20 km/h y un índice de 0 Bajo FPS: no.

 

El cierre del domingo estará marcado por un descenso paulatino de la temperatura y un incremento en la velocidad de las ráfagas de viento. A las 20:00 se prevé un cielo Parcialmente nuboso con 5°, Sensación T. 4°, vientos del Norte que oscilarán entre los 5 - 25 km/h y un índice de 0 Bajo FPS: no. Finalmente, a las 23:00 las condiciones meteorológicas indicarán un estado Parcialmente nuboso con una temperatura de 6°, Sensación T. 6°, vientos del Norte de 3 - 28 km/h y un nivel de radiación de 0 Bajo FPS: no.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Feriarte Esquel: Amis Esquel impulsa el concepto de barras temáticas y catering interactivo
2
 ¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?
3
 La Hoya da inicio a la temporada invernal 2026
4
 Feriarte Esquel cerró una edición positiva para los proyectos de diseño independiente
5
 Alerta en el campo: la invasión del jabalí europeo genera pérdidas de USD 1.600 millones anuales
1
 Invitan a un karaoke inclusivo en Esquel
2
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
3
 Apertura de temporada en La Hoya
4
 Trámites a un clic: Obras Particulares se pasa al formato digital
5
 Día del electricista: no habrá atención el lunes en la Cooperativa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -