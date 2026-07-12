Domingo en la cordillera: marcas térmicas bajas y nubosidad variable marcarán el día

El Servicio Meteorológico detalla las condiciones previstas para las distintas franjas horarias de este domingo en la localidad cordillerana. La jornada comenzará con un ambiente frío durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A las 02:00 el cielo se presentará Cubierto con una temperatura de 3° y Sensación T. 3°, acompañado por vientos del Norte de 2 - 12 km/h y un índice de radiación 0 Bajo sin FPS: no. Para las 05:00 se espera un estado de Nubes y claros con una temperatura de 2° y Sensación T. 2°, manteniendo vientos del Norte de 2 - 13 km/h y 0 Bajo FPS: no. El registro térmico más bajo se registrará a las 08:00 con 1° bajo condiciones de Nubes y claros, Sensación T. 1°, vientos del Norte de 3 - 15 km/h y un índice de 0 Bajo FPS: no.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, las marcas térmicas experimentarán un leve ascenso con variaciones en la dirección del viento. A las 11:00 el reporte anticipa un cielo Parcialmente nuboso con una temperatura de 4°, Sensación T. 4°, vientos provenientes del Noreste a 3 - 17 km/h y un registro de radiación de 0 Bajo FPS: no. El momento de mayor temperatura se registrará a las 14:00 con 8° y condiciones de Nubes y claros, donde la Sensación T. se ubicará en 12° con vientos del Este de 0 - 16 km/h y un índice de 1 Bajo FPS: no. Posteriormente, a las 17:00 la temperatura se situará en 9° bajo un cielo Parcialmente nuboso, Sensación T. 10°, vientos del Noreste de 1 - 20 km/h y un índice de 0 Bajo FPS: no.

El cierre del domingo estará marcado por un descenso paulatino de la temperatura y un incremento en la velocidad de las ráfagas de viento. A las 20:00 se prevé un cielo Parcialmente nuboso con 5°, Sensación T. 4°, vientos del Norte que oscilarán entre los 5 - 25 km/h y un índice de 0 Bajo FPS: no. Finalmente, a las 23:00 las condiciones meteorológicas indicarán un estado Parcialmente nuboso con una temperatura de 6°, Sensación T. 6°, vientos del Norte de 3 - 28 km/h y un nivel de radiación de 0 Bajo FPS: no.

T.B