La Provincia brindará una capacitación en Trelew para asesorar a asociaciones civiles

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Inspección General de Justicia (IGJ), realizará una reunión informativa destinada a asociaciones civiles el próximo jueves 16 de julio en la ciudad de Trelew.

El encuentro se desarrollará a partir de las 17 horas, en el Punto Digital, y durante el mismo se brindará información sobre los beneficios y simplificaciones administrativas establecidos a partir de la nueva normativa implementada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de responder consultas y asesorar a las entidades sobre los requisitos, alcances y modalidades de acceso a estas herramientas.

Las medidas incorporan beneficios impositivos y mecanismos de simplificación administrativa para asociaciones civiles comprendidas en el régimen simplificado, facilitando su regularización y fortalecimiento institucional.

La actividad forma parte del trabajo que viene desarrollando la Provincia para acompañar a las asociaciones civiles, acercando herramientas que reduzcan costos, simplifiquen gestiones y fortalezcan el importante rol social, deportivo, cultural y comunitario que estas instituciones cumplen en toda la provincia.