Sufrir para gozar: Argentina está en semifinales

El conjunto nacional comenzó ganando de forma temprana gracias a un gol de cabeza de Alexis Mac Allister a los nueve minutos, tras un preciso tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. A pesar del dominio inicial y de algunas intervenciones seguras de Emiliano Martínez, el equipo europeo logró adelantar sus líneas en la segunda mitad y alcanzó el empate a los 66 minutos por medio de un remate de Dan Ndoye. El panorama cambió poco después, cuando el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por doble amonestación tras simular una falta que el árbitro constató mediante la revisión del VAR.

Con un futbolista más en la cancha, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscó la victoria en el tiempo regular pero se topó con la solidez del arquero Gregor Kobel. La paridad obligó a disputar el tiempo suplementario, instancia en la que Argentina recuperó la eficacia en el área rival. A los 111 minutos, Julián Álvarez desató el festejo albiceleste con un potente derechazo desde afuera del área que se metió junto al palo. Ya en el cierre de la prórroga, Lautaro Martínez aprovechó un rebote en el área chica para sellar el resultado definitivo y asegurar la clasificación.

Con este triunfo, el seleccionado argentino se garantizó disputar los siete partidos del certamen y se enfrentará en las semifinales ante Inglaterra, que viene de eliminar a Noruega. El encuentro decisivo por un lugar en la gran final del mundo se jugará el próximo miércoles en la ciudad de Atlanta.

EBW