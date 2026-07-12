-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes ArgentinaSuizamundial 2026
12 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Sufrir para gozar: Argentina está en semifinales

La selección argentina venció 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario tras igualar 1-1 en los noventa minutos, y logró la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 en Kansas City. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El conjunto nacional comenzó ganando de forma temprana gracias a un gol de cabeza de Alexis Mac Allister a los nueve minutos, tras un preciso tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. A pesar del dominio inicial y de algunas intervenciones seguras de Emiliano Martínez, el equipo europeo logró adelantar sus líneas en la segunda mitad y alcanzó el empate a los 66 minutos por medio de un remate de Dan Ndoye. El panorama cambió poco después, cuando el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por doble amonestación tras simular una falta que el árbitro constató mediante la revisión del VAR.

 

 

 

Con un futbolista más en la cancha, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscó la victoria en el tiempo regular pero se topó con la solidez del arquero Gregor Kobel. La paridad obligó a disputar el tiempo suplementario, instancia en la que Argentina recuperó la eficacia en el área rival. A los 111 minutos, Julián Álvarez desató el festejo albiceleste con un potente derechazo desde afuera del área que se metió junto al palo. Ya en el cierre de la prórroga, Lautaro Martínez aprovechó un rebote en el área chica para sellar el resultado definitivo y asegurar la clasificación.

 

 

 

Con este triunfo, el seleccionado argentino se garantizó disputar los siete partidos del certamen y se enfrentará en las semifinales ante Inglaterra, que viene de eliminar a Noruega. El encuentro decisivo por un lugar en la gran final del mundo se jugará el próximo miércoles en la ciudad de Atlanta.

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Feriarte Esquel: Amis Esquel impulsa el concepto de barras temáticas y catering interactivo
2
 ¿Ya sabés cómo serán los festejos por los 45 años del barrio 28 de Junio?
3
 La Hoya da inicio a la temporada invernal 2026
4
 Feriarte Esquel cerró una edición positiva para los proyectos de diseño independiente
5
 Alerta en el campo: la invasión del jabalí europeo genera pérdidas de USD 1.600 millones anuales
1
 Invitan a un karaoke inclusivo en Esquel
2
 Esquel festejó el pase a semifinales bajo cero
3
 Apertura de temporada en La Hoya
4
 Trámites a un clic: Obras Particulares se pasa al formato digital
5
 Día del electricista: no habrá atención el lunes en la Cooperativa
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -