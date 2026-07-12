Chubut tendrá representación récord en el Mundial de Natación de Invierno

La provincia de Chubut estará representada por una delegación de 23 nadadores en la Copa del Mundo de Natación de Invierno, que se disputará del 2 al 8 de agosto en El Calafate, Santa Cruz. Los deportistas provienen de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Trevelin, Rada Tilly y Sarmiento, conformando la delegación argentina más numerosa del certamen internacional que organiza la International Winter Swimming Association.

Con esta cantidad de integrantes, el equipo chubutense buscará quedarse con el título de mejor delegación de la Copa, una distinción que se otorgará al conjunto que obtenga la mayor cantidad de puntos en la sumatoria general. La competencia reunirá a deportistas de diversos países del mundo, quienes deberán nadar en aguas con una temperatura aproximada de 3 grados, sin ningún tipo de protección térmica.

Las pruebas se desarrollarán en una pileta flotante armada especialmente e instalada frente al Glaciar Perito Moreno. Allí se disputarán las distancias de 25, 50, 100, 200 y 450 metros en los estilos crol, pecho y mariposa, mientras que la prueba de 300 metros se realizará en el formato tradicional de aguas abiertas.

La representación de la Cordillera contará con una fuerte presencia de atletas locales. Por el lado de Esquel y Trevelin participarán Franco Ferretti, Axel Alarcón, Lucas Roca y Ely Blanco Wegrrzyn. En representación de toda la delegación provincial, los nadadores Tomás Barrios y María Laura Guerreiro, de Comodoro Rivadavia, recibieron la indumentaria oficial entregada por Chubut Deportes la semana pasada.

Los nadadores cordilleranos se preparan nadando en aguas de nuestros alrededores, La Zeta y la Willmanco eran unos puntos cercanos antes de congelarse, llegando a temperaturas muy bajas en los entrenamientos. El lago Futalaufquen, Río Grande, Río Percy y Amutui Quimey son las aguas elegidas para nadar en la preparación física y mental para participar en este importante certamen. "Lo importante es cómo te sentís mientras estás nadando" afirma uno de los nadadores.

En la competencia no se permite nadar con traje de neopreno ni elementos para paliar el frío: se nada en traje de baño, con gorro y antiparras únicamente. Además, una mente serena y fuerte, porque más allá de la competencia, lo que se pone a prueba es el límite propio.