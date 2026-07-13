El Mundial de Fútbol pasará por Argentina en 2030

En el Consejo Extraordinario de la FIFA que se llevó adelante este miércoles, la Federación confirmó las sedes organizadoras para los mundiales de fútbol masculino 2030 y 2034.

Con los preparativos en marcha para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, ahora FIFA hizo oficial las futuras sedes sin cambios en lo previsto.

Tal como se había informado, el Mundial 2030 se jugará en seis países diferentes para tener algunos partidos en Sudamérica y así celebrar el aniversario de la Copa del Mundo que tuvo su primera vez en Uruguay en 1930.

El propio Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno y el resto del Mundial se disputará en España, Portugal y Marruecos.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), valoró que la FIFA elija a Sudamérica como sede del Mundial 2030, ya que "reivindica la historia". De acuerdo a las imágenes compartidas por Conmebol, la sede sería el estadio de River.

“Este no va a ser un Mundial más, el de 2030 reivindica la historia de todos los mundiales", inició Tapia..

"El Mundial de 2030 conjuntamente con Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos va a ser una clara demostración de que el fútbol une", destacó. "Muchas veces nos cuesta ponernos de acuerdo, pero hoy estamos demostrando lo que representa el fútbol para nosotros", sostuvo Tapia.