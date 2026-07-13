Volvió el Telebingo a Las Plumas

En el marco de las celebraciones por el 105° aniversario de la comuna rural de Las Plumas, el Instituto de Asistencia Social llevó adelante una nueva edición del Telebingo Chubutense. El evento, que no se realizaba en la localidad desde hacía una década y media, contó con una multitudinaria convocatoria de vecinos y visitantes que colmaron las instalaciones del gimnasio municipal.

La jornada fue encabezada por el gobernador Ignacio Torres, el jefe comunal Sergio Bowman y el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, quienes estuvieron acompañados por intendentes de localidades vecinas y funcionarios provinciales.

Como parte de su impronta de acción social, el organismo realizó la entrega de equipamiento a más de diez instituciones locales con el objetivo de fortalecer a las entidades que cumplen un rol fundamental en la comunidad. El titular del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra, destacó que por decisión del gobernador el juego continúa recorriendo el interior de la provincia para acompañar los aniversarios de las distintas localidades y acercar entretenimiento.

Los festejos populares comenzaron con un asado que reunió a cientos de familias y contó con la presentación musical de La Gonza Band durante el almuerzo. Más tarde se concretó el tradicional sorteo, que tuvo como premio principal un departamento en la ciudad de Puerto Madryn, el cual quedó en manos de un apostador de Comodoro Rivadavia. También se distribuyeron electrodomésticos entre el público presente.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Franky Lop y Los Tropicales del Valle, quienes brindaron un espectáculo en vivo que hizo cantar y bailar a todos los asistentes, coronando la fiesta popular en el aniversario del pueblo.

EBW