Caminaba por una zona turística y descubrieron que tenía un pedido de captura vigente

Un hombre de 47 años fue detenido en Lago Puelo luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente al momento de realizar un control de identificación.

El procedimiento se llevó adelante el jueves 9 de julio por la tarde, cuando efectivos de la Comisaría Distrito Lago Puelo realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona de Pasarela Río Azul, en Isla Norte.

Durante el operativo, identificaron a un hombre que circulaba por el lugar y, tras verificar sus datos en el sistema correspondiente, confirmaron que existía una solicitud de captura vigente dispuesta por la jueza Alicia Revori.

Ante esa situación, se procedió a su inmediata aprehensión. El detenido fue identificado como Víctor Manuel M., de 47 años.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las actuaciones correspondientes.

O.P.