Invitan a Chökhor Düchen en la Stupa de Epuyén: Una celebración budista con entrada libre

El Chökhor Düchen se celebrará en Epuyén el sábado 18 de julio, desde las 14 horas, en la Stupa Samantabhadra. La jornada invita a participar de una celebración budista que conmemora el primer giro de la Rueda del Dharma, cuando Buda compartió sus primeras enseñanzas luego de alcanzar la iluminación.

La propuesta será con entrada gratuita y desde la organización invitaron a quienes asistan a llevar almohadón, agua, velas, incienso, objetos personales con valor simbólico y abrigo para disfrutar del encuentro.

Una fecha especial dentro del calendario budista

Chökhor Düchen es una de las cuatro festividades principales del budismo tibetano y recuerda el momento en que Siddharta Gautama, conocido como Buda, brindó su primera enseñanza tras su iluminación.

Según la tradición, luego de alcanzar ese estado permaneció siete semanas en silencio hasta que comenzó a transmitir sus enseñanzas. El primer discurso fue realizado en Sarnath, cerca de Benarés, donde explicó las Cuatro Nobles Verdades.

La celebración se realiza cada año según el calendario tibetano y representa una fecha de reflexión, práctica espiritual y encuentro para quienes siguen esta tradición.

Encuentro abierto en Epuyén

Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Epuyén difundieron la invitación para participar de la actividad en la Stupa Samantabhadra.

La jornada busca acercar esta celebración a vecinos y visitantes, ofreciendo un espacio de encuentro en un entorno natural y de contemplación.

O.P.