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13 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Rotary Club Esquel prepara una nueva convocatoria para su programa de intercambio

Tras las vacaciones de invierno comenzará el proceso de selección para el ciclo 2027. Mientras tanto, tres jóvenes de la región ya tienen confirmado su viaje al exterior. 
Por Redacción Red43

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El Rotary Club Esquel confirmó que, una vez finalizadas las vacaciones de invierno, pondrá en marcha una nueva convocatoria para el Programa de Intercambio Estudiantil 2027, una iniciativa que cada año permite a jóvenes de la región vivir una experiencia educativa y cultural en el exterior.

 

La propuesta estará dirigida a estudiantes y sus familias, quienes podrán participar de una charla informativa en la que se explicarán las características del programa, los requisitos para postularse y las distintas etapas del proceso de selección. La fecha y el lugar del encuentro serán anunciados próximamente.

 

Mientras se prepara la próxima edición, se confirmó que tres jóvenes de la región participarán del programa durante el ciclo 2026-2027. Se trata de Abigail y Sebastián, de Esquel, y Mía, de Trevelin, quienes viajarán al exterior en los próximos meses.

 

Entre ellos, Abigail realizará un intercambio en Brasil gracias a una beca completa impulsada por el Rotary Club Esquel y el distrito rotario. La estudiante, que reside en la Casa Estudiantil de Esquel, fue seleccionada por el Comité Distrital de Intercambio y no deberá afrontar los costos del programa.

 

Además de enviar estudiantes al exterior, el Rotary Club Esquel también recibirá a tres jóvenes extranjeros durante septiembre. Los participantes permanecerán un año en la región, donde convivirán con familias anfitrionas y compartirán actividades educativas y culturales.

 

El Programa de Intercambio busca promover el aprendizaje de nuevos idiomas, el intercambio entre culturas y el desarrollo personal de los jóvenes a través de una experiencia de convivencia en otro país. Desde el Rotary recomendaron a los interesados seguir las novedades a través de sus redes sociales, donde se difundirá toda la información sobre la convocatoria 2027.

 

 

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