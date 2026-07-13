Gauchos contra runners: violento ataque a caballo interrumpió una tradicional carrera en Río Negro

El tradicional evento de trail running Doble Apolo, que se desarrolla desde hace 18 años en la localidad rionegrina de General Roca, se transformó en el escenario de un violento e inédito episodio cuando personas a caballo interceptaron a los corredores en el kilómetro dos de la competencia. Los jinetes bloquearon por completo el circuito y entablaron una tensa discusión con los deportistas, impidiéndoles continuar libremente con la ruta establecida.

A través de las redes sociales se viralizaron rápidamente las filmaciones del incidente, captadas en primera persona por los propios participantes. En las imágenes se observa el momento exacto del bloqueo y se escuchan duros reclamos dirigidos de manera directa hacia la organización de la carrera, acompañados por exigencias de dinero en efectivo para liberar el paso del circuito. Mientras tanto, algunos sectores abrieron el debate sobre si el trazado de la competencia pudo haber afectado franjas de propiedad privada en la zona.

"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más", relató uno de los testigos que se desempeñaba como camarógrafo de la carrera, quien además remarcó que los lugareños atacaron violentamente a los atletas y solicitó la intervención inmediata de las autoridades judiciales bajo la premisa de que la naturaleza pertenece a todos.

Por su parte, los encargados de la organización de la Doble Apolo confirmaron que se presentará una denuncia formal en la Justicia, acompañados por los propios corredores afectados y funcionarios del municipio local. Si bien manifestaron que en ediciones anteriores ya habían recibido distintas amenazas previas al desarrollo del evento, aseguraron que en esta oportunidad la situación escaló hacia niveles de hostilidad física y verbal que nunca antes se habían registrado en la historia de la competencia. No obstante, la agrupación organizadora emitió un descargo público para aclarar los alcances institucionales del evento y fijar su postura frente al violento conflicto generado con los puesteros del sector.

EBW