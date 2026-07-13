Atención Esquel: este miércoles abren los turnos para especialidades médicas en el Hospital

El Hospital Zonal de Esquel informó que este miércoles 15 de julio se realizará una nueva apertura de agendas para la asignación de turnos de distintas especialidades médicas.

La entrega de números comenzará a las 7 de la mañana, mientras que la asignación de turnos se llevará a cabo de 8 a 11:30 en las ventanillas habilitadas para ese fin.

Para poder acceder a un turno será obligatorio presentarse con el DNI, ya que los pacientes deberán estar previamente empadronados en la plataforma de Historia de Salud Integrada (HSI). Además, deberán llevar el número de historia clínica y, en caso de haber sido derivados por un especialista, la correspondiente orden médica. También se solicitará un teléfono de contacto.

Desde el hospital indicaron que, debido a la alta demanda, cada persona podrá solicitar un máximo de tres turnos, siempre que correspondan a distintas especialidades médicas. La medida busca favorecer una distribución más equitativa de los turnos disponibles.

Asimismo, aclararon que esta instancia de asignación está destinada exclusivamente a pacientes con domicilio en Esquel. Quienes residan en otras localidades de la cordillera deberán gestionar los turnos a través de los hospitales rurales de su lugar de residencia.

Las autoridades recordaron la importancia de asistir con toda la documentación requerida para agilizar el proceso y evitar demoras al momento de solicitar los turnos.

MA