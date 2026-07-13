Raly Barrionuevo vuelve a la Comarca para presentar su nuevo disco El camino de Solgo

Raly Barrionuevo volverá a encontrarse con un público que guarda un recuerdo especial de su última visita. El artista será parte de la agenda cultural de Epuyén el jueves 15 de octubre a las 18 horas, cuando presente su nuevo trabajo “El camino de Solgo” en el Centro Cultural Antu Quillén.

Su regreso llega después de aquel viernes 21 de marzo de 2025 en la que compartió escenario con grandes artistas nacionales durante el Festival Solidario por la Comarca Andina, un encuentro que nació para acompañar a las familias afectadas por los incendios y que quedó marcado por la emoción y la música.

Regreso con historia

En aquella jornada, Raly Barrionuevo fue uno de los músicos que se sumó de manera solidaria a un festival que reunió a artistas como León Gieco, Lisandro Aristimuño, Chango Spasiuk, Eruca Sativa, Perota Chingó y Magdalena Fleitas, entre otros.

El encuentro realizado en Epuyén significó mucho más que un recital. En medio de un contexto atravesado por el dolor de los incendios, la música permitió recuperar espacios de encuentro, abrazos y momentos compartidos entre vecinos y visitantes.

Ahora, el artista volverá al mismo escenario cultural para presentar una nueva etapa de su camino musical.

La gira de El camino de Solgo llega al sur

“El camino de Solgo” marca el regreso de Raly Barrionuevo a las composiciones inéditas luego de un período de búsqueda personal y artística. El disco reúne nuevas canciones y propone una mirada íntima sobre su recorrido.

La presentación en Epuyén forma parte de su gira nacional y será una oportunidad para escuchar en vivo este nuevo material, junto con parte del repertorio que acompañó su trayectoria.

Entradas y detalles del show

El recital será el jueves 15 de octubre a las 18 horas en la sala principal del Centro Cultural Antu Quillén, en Epuyén.

La propuesta será apta para todo público y tendrá una duración estimada de 120 minutos. Las entradas generales tienen un valor de $70.000. Se pueden adquirir en este enlace. Los menores abonan a partir de los 6 años y las entradas CUD pueden consultarse en el espacio cultural.

Después de su última visita, Raly Barrionuevo volverá a la Comarca Andina para reencontrarse con un público que ya lo recibió con los brazos abiertos.

O.P.