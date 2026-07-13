Prórroga de la emergencia eléctrica: la megaobra de alta tensión que unirá a Chubut con Buenos Aires

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia del sistema eléctrico en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida fue establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, con el objetivo de dar continuidad a las políticas de reorganización del sector, avanzar con obras, actualizar tarifas y reducir los subsidios estatales de manera gradual.

Con esta decisión, la emergencia que abarca a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica se unifica bajo el mismo plazo de vigencia que la emergencia del sistema de gas natural. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que ambos sistemas se encuentran estrechamente vinculados, debido a que el gas natural funciona como el principal combustible utilizado para la generación térmica de electricidad. Por este motivo, consideraron necesario coordinar las políticas regulatorias, operativas y tarifarias en un mismo periodo.

Entre los fundamentos del decreto se señaló que, a pesar de registrarse mejoras en indicadores financieros y operativos, el sistema eléctrico todavía presenta vulnerabilidades importantes y problemas estructurales. Las autoridades advirtieron sobre el envejecimiento de la infraestructura, con numerosas estaciones transformadoras operando a más del 90 por ciento de su capacidad y fallas recurrentes en redes de distribución antiguas. Como ejemplo del riesgo existente, recordaron que en febrero de 2025 la demanda máxima dejó un margen de reserva de apenas el 4,4 por ciento, un nivel considerado insuficiente ante cualquier contingencia.

Pese a este escenario, la normativa destaca aspectos positivos como la recuperación financiera del Mercado Eléctrico Mayorista, donde la cobrabilidad de Cammesa pasó de un 48 por ciento a fines de 2023 a valores cercanos al 97 por ciento en la actualidad, un equilibrio que el Ejecutivo busca consolidar.

Dentro del plan de expansión del sistema eléctrico ratificado por el Gobierno, se incluyó un listado de iniciativas estratégicas entre las que se destaca una obra clave para la región patagónica. Se trata de la construcción de una línea de transmisión de 500 kV que unirá a la provincia de Chubut con Buenos Aires. Este proyecto forma parte de un programa nacional diseñado para ampliar las redes de alta tensión, fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión y disminuir el riesgo de cortes de suministro en el país.

EBW