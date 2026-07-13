Trevelinense desafió las aguas gélidas de Bariloche en el Ice Mile

El pasado domingo 5 de julio, el nadador trevelinense Lucas Rocca participó en una nueva edición del Ice Mile en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esta competencia consiste en recorrer 1.609 metros en aguas cuya temperatura es igual o inferior a los 5 °C. En esta oportunidad, el termómetro marcó 3.5 °C, y los participantes debieron competir utilizando únicamente traje de baño tradicional, gorro y antiparras, sin ningún tipo de protección térmica. Por sus extremas condiciones, este desafío es considerado el Everest de la natación en aguas gélidas.

La disciplina está regulada por la International Ice Swimming Association, que establece estrictos protocolos de seguridad. Entre las reglas principales, se prohíbe el uso de trajes de neoprene y la temperatura del agua debe ser oficialmente certificada. Para acceder a este desafío, los competidores suelen haber completado previamente el denominado Kilómetro Helado, una prueba clasificatoria que acredita la preparación física y mental necesaria para el riesgo fisiológico que implica la exposición prolongada al frío.

El logro de Lucas Rocca pone en valor el crecimiento de la natación trevelinense en aguas abiertas y también enciende los reflectores sobre una tendencia saludable creciente como lo es la natación en aguas frías. Lucas suele nadar en la zona y comenzó en el 2022 a practicar esta modalidad en aguas gélidas sin traje de neoprene.

Respecto a la experiencia de nadar bajo estas condiciones extremas, el deportista local destacó que "uno cuando disfruta, disfruta la entrada, la salida, el durante", reflejando la pasión que impulsa a llevar el nombre de Trevelin a una de las pruebas más prestigiosas del mundo.

EBW