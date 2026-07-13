-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Aguas fríasnatacionTrevelin
13 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelinense desafió las aguas gélidas de Bariloche en el Ice Mile

El nadador Lucas Rocca completó una de las pruebas de aguas abiertas más exigentes del mundo, nadando más de 1.600 metros sin protección térmica en aguas a menos de cinco grados. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado domingo 5 de julio, el nadador trevelinense Lucas Rocca participó en una nueva edición del Ice Mile en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esta competencia consiste en recorrer 1.609 metros en aguas cuya temperatura es igual o inferior a los 5 °C. En esta oportunidad, el termómetro marcó 3.5 °C, y los participantes debieron competir utilizando únicamente traje de baño tradicional, gorro y antiparras, sin ningún tipo de protección térmica. Por sus extremas condiciones, este desafío es considerado el Everest de la natación en aguas gélidas.

 

 

 

La disciplina está regulada por la International Ice Swimming Association, que establece estrictos protocolos de seguridad. Entre las reglas principales, se prohíbe el uso de trajes de neoprene y la temperatura del agua debe ser oficialmente certificada. Para acceder a este desafío, los competidores suelen haber completado previamente el denominado Kilómetro Helado, una prueba clasificatoria que acredita la preparación física y mental necesaria para el riesgo fisiológico que implica la exposición prolongada al frío.

 

 

 

El logro de Lucas Rocca pone en valor el crecimiento de la natación trevelinense en aguas abiertas y también enciende los reflectores sobre una tendencia saludable creciente como lo es la natación en aguas frías. Lucas suele nadar en la zona y comenzó en el 2022 a practicar esta modalidad en aguas gélidas sin traje de neoprene.

 

 

 

Respecto a la experiencia de nadar bajo estas condiciones extremas, el deportista local destacó que "uno cuando disfruta, disfruta la entrada, la salida, el durante", reflejando la pasión que impulsa a llevar el nombre de Trevelin a una de las pruebas más prestigiosas del mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Carlos Roberto Troncoso Trujillo
2
 Jorge Eduardo Ortega QEPD
3
 Barrio Sudelco: El hombre acuchillado habría sido asesinado por su mujer
4
 El triunfo de Argentina terminó en tragedia: Asesinaron a un hombre y hay un detenido
5
 Un vehículo despistó y el conductor fue trasladado al hospital
1
 Alquiler de equipos y taller especializado: la propuesta de Guanacos Ski Rental para este invierno
2
 Día del Trabajador de la Energía Eléctrica: por qué se celebra cada 13 de julio
3
 Coco Muñoz: "El atletismo me cambió la vida"
4
 Habrá una marcha en Trelew por el caso de Alma y el perro "Perejil"
5
 Un avión con los colores de otra época sorprendió en Esquel: la historia detrás del Boeing 737-200 "Ciudad de Esquel"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -