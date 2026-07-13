Handball: Cosecha y Esquel se quedaron con los festejos mayores en Trevelin

Con un gran marco de público y un destacado nivel deportivo, culminó este domingo en el Gimnasio Eduardo Bjerring el Torneo Amigos del Handball, que reunió a delegaciones de diversos puntos de la región. El certamen fue organizado por Mamis Handball Trevelin y contó con el acompañamiento de Chubut Deportes.

El torneo contó con la participación de numerosos equipos tanto en la rama femenina como masculina, entre ellos Trevelin HB, Trevelin Maxi, Plan B, New Lawn, Cholila, Esquel, Newen Che de Bariloche, El Bolsón, Cosecha de Trevelin y Cilli Warriors. Las finales arrojaron los siguientes resultados en la categoría masculina: Cosecha se quedó con el primer puesto, seguido por Newen Che de Bariloche y Esquel. En la categoría femenina, el podio lo lideró Esquel, con El Bolsón en segundo lugar y Newen Che en el tercero.

El cierre incluyó un encuentro amistoso entre Mamis Handball Trevelin y Papis Handball, reflejando el espíritu familiar y el compañerismo de la actividad en la localidad. El secretario de Deportes, Carlos Sainz, destacó el trabajo organizativo y la respuesta del público.

Más allá de los resultados competitivos y del festejo de los campeones, la cita dejó en claro que la actividad física es un motor fundamental para el desarrollo de la localidad. Este tipo de encuentros demuestra que el deporte no tiene edad y que funciona como el escenario ideal para el encuentro familiar, fortaleciendo el trabajo en equipo y los lazos comunitarios. El éxito de estas tres jornadas consolida el crecimiento de la infraestructura y de la oferta deportiva general en Trevelin, posicionando a la localidad como un polo de contención, salud y disfrute para todas las generaciones a través del movimiento.

EBW