La Justicia confirmó cuándo comenzará el juicio contra Pity Álvarez por la muerte de su vecino

El juicio a Pity Álvarez tiene fecha de inicio para el próximo 10 de agosto, luego de varias suspensiones vinculadas a la situación de salud del músico. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados será juzgado por la muerte de Cristian Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El caso comenzó cuando la Policía buscó al cantante luego de que fuera señalado como el responsable de asesinar a su vecino tras una discusión. Según la investigación judicial, el enfrentamiento terminó con cuatro disparos de un arma calibre .25 que Álvarez llevaba consigo.

El hecho que dio inicio a la causa

De acuerdo con el expediente, la discusión entre ambos habría comenzado por una acusación y derivó en una pelea física. En ese contexto, Díaz habría empujado al músico y realizado un gesto de agresión, tras lo cual Álvarez extrajo el arma y disparó.

La víctima cayó al suelo y recibió otros tres disparos. Los peritajes determinaron que murió por heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la zona de la cabeza y una hemorragia interna.

Luego del ataque, Álvarez huyó y arrojó el arma en una alcantarilla. Al día siguiente se presentó en la comisaría 52, donde quedó detenido.

Proceso judicial marcado por suspensiones

La causa atravesó varios años de espera debido a los informes médicos que indicaban que el músico no estaba en condiciones psíquicas para afrontar un juicio oral.

Durante tres años permaneció detenido en el penal de Ezeiza, dentro del área de psiquiatría, hasta que obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por sus problemas de salud.

En 2021 se suspendió por primera vez el debate y, aunque se había fijado una nueva fecha para 2023, el proceso volvió a postergarse por los informes del Cuerpo Médico Forense y peritos de la defensa.

El show que modificó la evaluación judicial

La situación cambió luego de que Álvarez volviera a los escenarios. En diciembre de 2025 brindó un recital de tres horas en el estadio Mario Kempes de Córdoba, una presentación que fue considerada por la Justicia como un elemento para revisar su estado actual.

Los informes médicos posteriores señalaron que el músico mostraba orientación en tiempo y espacio, capacidad de concentración y comprensión sobre su situación judicial.

A partir de esas evaluaciones, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 resolvió reanudar el proceso y fijó el comienzo del juicio oral para el 10 de agosto.

La decisión fue tomada luego del pedido del fiscal Sandro Abraldes, al considerar que Álvarez cuenta actualmente con las condiciones mentales necesarias para comprender el proceso penal en su contra.

O.P.