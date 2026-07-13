La leyenda del punk esquelense 7/11 revive en el sonido de "Co711ando Zombie"

“Es la banda que fundó mi hermano Leo”, explicó a RED43 Dieggo Fernández, prolífico músico esquelense que continúa el legado de una generación formada en la autogestión rockera de los años noventa en Esquel.



Para quienes no vivieron esos años y circulan la música local, el nombre aparece como una leyenda: “7-11, que es una banda legendaria, emblemática de esta región. Creo que nos dejaron una obra hermosa”.



Formada por Leo Fernández en bajo, Miguel Moliterno en voz, Alejandro Enricci en batería y Javier Antar en guitarra, 7/11 se destacó por ser autores de su propia música: “No estamos hablando de una banda que en el año 92´ tocaba temas de otros. Simplemente empezaron a componer sus canciones como cualquier banda de punk rock de cualquier parte del mundo. Y obviamente tocaban algunos covers, como cualquier banda cuando empieza”.

Esos casetes y recitales circulan en la memoria de nuestro arte hasta el día de hoy: “Su autenticidad, su manera de escribir, el sello propio de 7-11. Obviamente tiene influencias, mucho Misfits, Ramones, Beatles, The Cramps. Hasta lo podes encontrar parecido a Toy Dolls en algunos matices, ¿no? Con la guitarra de David, que después se integra él, es el hermano de Miguel Moliterno, David Moliterno”.

Una banda esquelense en Buenos Aires



Una historia que también tuvo distintas etapas y una época viviendo y tocando en Buenos Aires: “Tuvo dos etapas la banda, cuando se van a Buenos Aires y también fueron parte de la escena, Se hicieron un nombre a pesar de que cuesta mucho, y más en esa época donde estamos hablando, la escena estaba en su esplendor de banda de punk rock por todos lados. Y sin embargo lograron estar en festivales cruzándose con bandas que luego, hoy son bandas ya consagradas en la escena underground del punk, por ejemplo como Flema, Mal Momento”.



La poesía también tenía oscuridad y frio patagónico: “tiene un poco también de oscuridad, más en esta época, por ejemplo, que se hacen muy largos los meses, donde hay poca luz solar, entonces influye, y 7-11 tiene también una lírica así también, que es la mística de 7-11, ¿viste? Obviamente muy del palo Misfits, muy punk rock zombie”.



7/11 es un ejemplo para las bandas de hoy en el sur: “que las bandas tienen que componer y defender sus canciones, y grabar sus demos, y sus discos, salir a la calle, a mí me enseñaron eso”.

Co711ando Zombie Punk Rockers: revivir un sonido que no murió



Las ganas de volver a hacer sonar punk rock en Esquel fueron otro de los detonantes a esta nueva formación llamada “Co711ando Zombie”: “Fede Carlson, que está en la batería, él no es de esta región, sino que vino hace un par de años y se encontró con todo este fenómeno que yo le conté, y lo fuimos interiorizando, y después tenemos en la guitarra Cheko Cardozo, él tiene un entendimiento del género y de lo que es 7-11, de la mística. Claudio Rodríguez en el bajo, que ya veníamos tocando con la reunión de 7-11 hace casi 10 años atrás, cuando 7-11 cumplía 25 años, nos juntamos con David Moliterno en la viola, Claudio Rodríguez en bajo, y Ramiro Jenkins en bata, y hicimos una especie de reunión”.



El sábado 18 de julio en plan B, a la medianoche, en la primera fecha de este homenaje a la música joven local.

SL